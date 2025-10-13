Nach 102 Jahren: Fussball-Woche stellt Betrieb ein Traditionsreiches Berliner Fachblatt veröffentlicht am Montag überraschend letzte Ausgabe

Nach mehr als einem Jahrhundert Fußballgeschichte ist eine Berliner Institution am Ende: Die Fußball-Woche erscheint nicht mehr. Die aktuelle Ausgabe ist zugleich die letzte, die Leserinnen und Leser in Händen halten oder digital abrufen können. Das wird in der aktuellen Montagsausgabe bekannt. Übernahmeversuche durch den Berliner-Fußball-Verband und andere Medien scheitern.

Die traditionsreiche Fachzeitschrift des Berliner Fußballs sieht sich gezwungen, nach über 102 Jahren ihr Erscheinen einzustellen. Ausschlaggebend ist eine Kombination aus sinkenden Einnahmen, steigenden Kosten und fehlenden Investitionsmitteln, die eine Fortführung unmöglich macht.

Die Redaktion und der Verlag hatten bis zuletzt um eine Zukunft für die FuWo gekämpft. Hoffnung weckte dabei im Sommer ein Signal des Präsidiums des Berliner Fußball-Verbandes (BFV), mit dem gemeinsam mehrere Arbeitsgruppen einen Antrag zur Übernahme und Fortführung der Zeitung für den Verbandstag im November vorbereiteten.

Kurz vor Ablauf der Antragsfrist kam jedoch die überraschende Nachricht: Das BFV-Präsidium werde keinen entsprechenden Antrag einreichen. „Wir wollen diese Entscheidung nicht bewerten“, heißt es seitens der Verantwortlichen, „dennoch hat sie uns überrascht und enttäuscht.“

Auch ein zuletzt geführtes Sondierungsgespräch mit einem großen Berliner Verlagshaus brachte keine Lösung. Damit war die Einstellung der Fußball-Woche letztlich nicht mehr abzuwenden. Für die Mitarbeiter eine sehr traurige Nachricht.