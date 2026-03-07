Nach 100 Tagen: Endlich wieder ein Heimspiel für den Heeslinger SC 

– Foto: Jörg Struwe

Nach einer rund dreimonatigen Pause spielt der HSC I endlich wieder im eigenen Stadion. Das erste Heimspiel des Jahres hat es in sich: Immerhin gastiert mit dem SV Meppen II der aktuelle Tabellensiebte in Heeslingen. Anpfiff der Partie ist Sonntag um 15 Uhr.

Die Fans können sich auf ein packendes Verfolgerduell freuen. Beide Mannschaften ließen zu Beginn der Rückrunde nichts anbrennen, lösten ihre Aufgaben erfolgreich und verbuchten jeweils sechs Punkte auf ihr Konto.

HSC-Coach Malte Bösch weiß um die Stärke der Gäste. „SV Meppen II funktioniert als Kollektiv hervorragend. Zudem hat das Team von Carsten Stemmermann eine Reihe guter Eins-Zu-Eins -Spieler in seinen Reihen. Zu erwähnen ist natürlich auch Torhüter Shirin Namoyan, der ungemein spielstark ist und immer ein Auge für seine Mitspieler hat. Das wird mit Sicherheit eine ganz, ganz schwere Aufgabe für uns“, so der HSC-Coach, der am vergangenen Sonntag einige Schwächen in der eigenen Mannschaft entdeckte.

Trainer Bösch will mit seiner Mannschaft den Heimvorteil nutzen

„Wir wissen, dass wir in Wetschen über weite Phasen der zweiten Halbzeit hinter unseren Möglichkeiten zurückgeblieben sind. Gegen einen Gegner wie Meppen dürfen wir uns derartige Leistungsschwankungen nicht erlauben“, lautet die klare Ansage von Malte Bösch, der in personeller Hinsicht erneut aus dem Vollen schöpfen kann.

Zwar fehlen Jarno Böntgen (Nasenbeinbruch) und Omar Kujabi (berufliche Gründe), doch Maxi Köhnken und Luca-Rene Althausen kehren in den Kader zurück und dürften zumindest wieder auf der Bank Platz nehmen. Für Philipp Wilkens ist diese Option wohl noch etwas verfrüht, aber auch bei ihm rückt die Rückkehr in den engeren Kreis der Mannschaft immer näher. „Unterm Strich sind beide Teams erfolgreich in die Rückrunde gestartet. Wir haben den Vorteil, im eigenen Stadion zu spielen und den wollen wir am Sonntag nutzen“, so Bösch.







