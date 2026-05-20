Nach 10-Tore-Fight: Vaihingen will ins Aufstiegsrennen eingreifen



Die SpVgg Holzgerlingen geht als Tabellensechster mit 41 Punkten in dieses Heimspiel und hat zuletzt beim 2:2 gegen den SV Bonlanden Moral gezeigt, nachdem zuvor ein 6:1 beim VfL Oberjettingen gelungen war. Der SV Nufringen steht mit 27 Punkten auf Rang 13 und braucht nach dem 3:7 gegen den SV Vaihingen dringend wieder defensive Ordnung. Das Hinspiel endete 3:0 für den SV Nufringen und bleibt deshalb ohne besondere Torflut-Erwähnung im Mittelpunkt. Für Holzgerlingen geht es darum, die starke Position im oberen Mittelfeld zu festigen, für Nufringen um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Sa., 23.05.2026, 15:00 Uhr TSV Jahn Büsnau Büsnau SV Vaihingen SV Vaihingen 15:00 PUSH



Der TSV Jahn Büsnau steht als Aufsteiger mit 50 Punkten auf Rang drei und hat zuletzt beim 3:3 gegen den ASV Botnang gezeigt, dass er auch gegen Spitzenmannschaften bestehen kann. Der SV Vaihingen folgt mit 48 Punkten auf Rang vier und reist mit einem wuchtigen 7:3 gegen den SV Nufringen im Rücken an. Schon das Hinspiel hatte beim 2:2 mehr Spannung als Trennungsschärfe, nun geht es im direkten Duell um die bessere Ausgangslage im oberen Tabellenbereich. Büsnau kann den Relegationsplatz festigen, Vaihingen mit einem Auswärtssieg vorbeiziehen. Der TSV Jahn Büsnau steht als Aufsteiger mit 50 Punkten auf Rang drei und hat zuletzt beim 3:3 gegen den ASV Botnang gezeigt, dass er auch gegen Spitzenmannschaften bestehen kann. Der SV Vaihingen folgt mit 48 Punkten auf Rang vier und reist mit einem wuchtigen 7:3 gegen den SV Nufringen im Rücken an. Schon das Hinspiel hatte beim 2:2 mehr Spannung als Trennungsschärfe, nun geht es im direkten Duell um die bessere Ausgangslage im oberen Tabellenbereich. Büsnau kann den Relegationsplatz festigen, Vaihingen mit einem Auswärtssieg vorbeiziehen.

Sa., 23.05.2026, 15:30 Uhr Croatia Stuttgart Croatia Stgt ASV Botnang ASV Botnang 15:30 PUSH



Croatia Stuttgart liegt mit 22 Punkten auf Rang 15 und steht nach dem 2:4 beim TV Darmsheim sowie dem 2:2 gegen den VfL Herrenberg weiter tief im Tabellenkeller. Der ASV Botnang kommt als Tabellenzweiter mit 53 Punkten, musste beim 3:3 gegen den TSV Jahn Büsnau aber zwei wichtige Punkte im Aufstiegsrennen liegen lassen. Das Hinspiel gewann der ASV Botnang 2:0, die Rollen sind auch diesmal klar verteilt. Für Croatia Stuttgart zählt jeder Punkt gegen den Abstieg, Botnang darf sich im Kampf um die Spitze kaum einen Ausrutscher erlauben.

Fr., 22.05.2026, 19:00 Uhr TSV Musberg TSV Musberg TV Darmsheim TV Darmsheim 19:00 PUSH



Der TSV Musberg steht mit 36 Punkten auf Rang zehn, wobei im Datenstand das Ergebnis des Spiels gegen die Spvgg 1897 Cannstatt vom 26. Spieltag nicht ausgewiesen ist. Zuletzt folgte für Musberg ein 1:1 beim VfL Herrenberg, während der TV Darmsheim als Tabellenfünfter mit 47 Punkten nach dem 4:2 gegen Croatia Stuttgart wieder Schwung aufgenommen hat. Das Hinspiel endete 2:2 und deutet an, wie eng diese Begegnung werden kann. Musberg will sich weiter vom unteren Bereich absetzen, Darmsheim braucht den Sieg, um im erweiterten Spitzenfeld zu bleiben. Der TSV Musberg steht mit 36 Punkten auf Rang zehn, wobei im Datenstand das Ergebnis des Spiels gegen die Spvgg 1897 Cannstatt vom 26. Spieltag nicht ausgewiesen ist. Zuletzt folgte für Musberg ein 1:1 beim VfL Herrenberg, während der TV Darmsheim als Tabellenfünfter mit 47 Punkten nach dem 4:2 gegen Croatia Stuttgart wieder Schwung aufgenommen hat. Das Hinspiel endete 2:2 und deutet an, wie eng diese Begegnung werden kann. Musberg will sich weiter vom unteren Bereich absetzen, Darmsheim braucht den Sieg, um im erweiterten Spitzenfeld zu bleiben.



Der SV Deckenpfronn führt die Tabelle mit 55 Punkten an und hat mit dem 5:3 bei der Spvgg 1897 Cannstatt sowie dem 4:2 beim SV Rohrau die richtige Antwort im Titelrennen gegeben. Der VfL Herrenberg liegt mit 37 Punkten auf Rang neun und kommt nach zwei Unentschieden gegen Croatia Stuttgart und den TSV Musberg nach Deckenpfronn. Das Hinspiel gewann der SV Deckenpfronn 2:1, diesmal ist die Ausgangslage noch klarer auf die Spitze ausgerichtet. Deckenpfronn muss gewinnen, um den Vorsprung zu behaupten, Herrenberg kann mit einem Auswärtserfolg die obere Tabellenhälfte festigen. Der SV Deckenpfronn führt die Tabelle mit 55 Punkten an und hat mit dem 5:3 bei der Spvgg 1897 Cannstatt sowie dem 4:2 beim SV Rohrau die richtige Antwort im Titelrennen gegeben. Der VfL Herrenberg liegt mit 37 Punkten auf Rang neun und kommt nach zwei Unentschieden gegen Croatia Stuttgart und den TSV Musberg nach Deckenpfronn. Das Hinspiel gewann der SV Deckenpfronn 2:1, diesmal ist die Ausgangslage noch klarer auf die Spitze ausgerichtet. Deckenpfronn muss gewinnen, um den Vorsprung zu behaupten, Herrenberg kann mit einem Auswärtserfolg die obere Tabellenhälfte festigen.

Sa., 23.05.2026, 15:00 Uhr TSV Dagersheim Dagersheim Spvgg 1897 Cannstatt 97 Cannstatt 15:00 PUSH



Der TSV Dagersheim steht als Aufsteiger mit 25 Punkten auf Rang 14 und hat mit dem 3:2 beim TV Echterdingen II zuletzt ein wichtiges Lebenszeichen gesendet. Die Spvgg 1897 Cannstatt ist mit 40 Punkten Siebter, hat allerdings ein Spiel weniger absolviert und musste beim 3:5 gegen den SV Deckenpfronn einen Rückschlag hinnehmen. Das Hinspiel endete 6:1 für Cannstatt und war eines der deutlichsten Duelle dieser Paarung, weshalb Dagersheim auch emotional einiges zu korrigieren hat. Für Dagersheim geht es um Luft im Abstiegskampf, für Cannstatt um die Stabilisierung im oberen Mittelfeld. Der TSV Dagersheim steht als Aufsteiger mit 25 Punkten auf Rang 14 und hat mit dem 3:2 beim TV Echterdingen II zuletzt ein wichtiges Lebenszeichen gesendet. Die Spvgg 1897 Cannstatt ist mit 40 Punkten Siebter, hat allerdings ein Spiel weniger absolviert und musste beim 3:5 gegen den SV Deckenpfronn einen Rückschlag hinnehmen. Das Hinspiel endete 6:1 für Cannstatt und war eines der deutlichsten Duelle dieser Paarung, weshalb Dagersheim auch emotional einiges zu korrigieren hat. Für Dagersheim geht es um Luft im Abstiegskampf, für Cannstatt um die Stabilisierung im oberen Mittelfeld.



Der VfL Oberjettingen bleibt mit 12 Punkten Tabellenletzter und hat nach dem 0:2 beim SV Rohrau sowie dem 1:6 gegen die SpVgg Holzgerlingen kaum noch Spielraum. Der TV Echterdingen II steht mit 34 Punkten auf Rang zwölf und verlor zuletzt 2:3 gegen den TSV Dagersheim, nachdem zuvor ein 0:3 beim SV Deckenpfronn gestanden hatte. Das Hinspiel gewann der TV Echterdingen II deutlich mit 5:0, was die Schwere der Aufgabe für Oberjettingen zusätzlich unterstreicht. Oberjettingen braucht ein spätes Zeichen, Echterdingen II kann mit einem Sieg einen wichtigen Schritt weg von der Gefahrenzone machen. Der VfL Oberjettingen bleibt mit 12 Punkten Tabellenletzter und hat nach dem 0:2 beim SV Rohrau sowie dem 1:6 gegen die SpVgg Holzgerlingen kaum noch Spielraum. Der TV Echterdingen II steht mit 34 Punkten auf Rang zwölf und verlor zuletzt 2:3 gegen den TSV Dagersheim, nachdem zuvor ein 0:3 beim SV Deckenpfronn gestanden hatte. Das Hinspiel gewann der TV Echterdingen II deutlich mit 5:0, was die Schwere der Aufgabe für Oberjettingen zusätzlich unterstreicht. Oberjettingen braucht ein spätes Zeichen, Echterdingen II kann mit einem Sieg einen wichtigen Schritt weg von der Gefahrenzone machen.

Morgen, 19:30 Uhr SV Bonlanden SV Bonlanden SV Rohrau SV Rohrau 19:30 PUSH



Der SV Bonlanden steht mit 39 Punkten auf Rang acht und kommt nach zwei Unentschieden gegen den SV Nufringen und die SpVgg Holzgerlingen in dieses Heimspiel. Der SV Rohrau liegt als Absteiger mit 35 Punkten auf Rang elf und hat mit dem 2:0 gegen den VfL Oberjettingen zuletzt Selbstvertrauen getankt. Das Hinspiel endete 2:2 und passte zur tabellarischen Nähe beider Mannschaften. Bonlanden kann sich mit einem Sieg endgültig ins gesicherte Mittelfeld schieben, Rohrau braucht Punkte, um nicht wieder stärker in die Abstiegsrechnung zu geraten.