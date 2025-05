Nach 0:7-Pleite im Hinspiel: SG Waakirchen-Schaftlach hofft auf Wende

In der A-Klasse 4 steht am heutigen Abend ein Nachholspiel auf dem Programm. Unter Flutlicht gastiert der SV Warngau ab 20 Uhr bei der SG Waakirchen-Schaftlach.

Waakirchen – In der Hinrunde endete die Partie mit einem eindeutigen Warngauer Sieg (7:0). Bereits in der Anfangsphase war dieses Spiel mit mehreren frühen Treffern entschieden. „Wir sind damals nicht in das Spiel reingekommen. Sowas wird uns jetzt aber sicher nicht passieren“, betont SG-Coach Klaus Fahrner.

SG Waakirchen-Schaftlach muss im Kampf um den Klassenerhalt dringend punkten