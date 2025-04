Nach 0:6-Pleite: BFC Preussen verkündet Trainer-Entscheidung

Nach dem 0:6-Debakel gegen Sparta Lichtenberg am Karfreitag verkündete Pierre Seiffert, sportlicher Leiter beim BFC Preussen, auf der anschließenden Pressekonferenz eine Personalentscheidung.

Seiffert: „Wir feiern zusammen, wir verlieren zusammen und es ist wichtig, dass wir jetzt alle zusammenhalten. Deshalb möchte ich hier kundtun: Wir werden mit dem Trainerteam Daniel Volbert und Thorben Marx auch in die nächste Saison gehen."

Es war vermutlich die schlechteste Saisonleistung des BFC Preussen. Bei der 0:6-Klatsche am Freitag gegen Sparta Lichtenberg war der Tabellenführer der Oberliga in allen Belangen klar unterlegen. Bei der anschließenden Pressekonferenz tauchte neben Preussens Pressesprecher und den Trainern der beiden Teams auch Pierre Seiffert auf. Der sportliche Leiter des BFC Preussen übernahm zu Beginn das Mikro und verkündete eine Personalentscheidung, die nach der höchsten Saisonniederlage zu einem vielleicht etwas überraschenden Zeitpunkt kam.

Dass sich Verein und Trainer auf eine über die Saison hinausgehende Zusammenarbeit geeinigt haben, dürfte bei der bisher äußerst erfolgreichen Spielzeit niemanden verwundern. Der BFC Preussen führt weiterhin die NOFV Oberliga Nord an, hat den Meistertitel und den damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga Nordost fest im Visier und auch im Berliner Landespokal ist der große Wurf möglich. Dort wird am Ostermontag das Halbfinale bei Eintracht Mahlsdorf gespielt (Liveticker).

Seiffert führt aus: „Wir sind super zufrieden mit dem Trainerteam. Ich kann mir aktuell kein besseres Team vorstellen, deshalb freue ich mich, dass wir auch nächstes Jahr weiter zusammen Spaß und Erfolg haben werden."