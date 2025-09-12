Nach 0:6-Packung – Aufsteiger bleibt tiefenenstpannt

Der TSV Gernlinden empfängt am heutigen Freitag um 20 Uhr die Zweitvertretung aus Unterpfaffenhofen. Die Gäste sind bis dato ungeschlagen.
Gernlinden/Germering – Den ganz großen Druck spürt man beim TSV Gernlinden nicht. Weder auf die ganze Saison gesehen noch für die Heimpartie am Freitag, 20 Uhr, gegen den SC Unterpfaffenhofen II. Und das, obwohl der Gegner eine ganz eigene Hausnummer ist.
Dass man als Aufsteiger den Ball besser erst einmal ein wenig flacher halten sollte, weiß Gernlindens Trainer Antonio Ferlisi. „Erstes Ziel ist, dass wir den Ligaerhalt so schnell wie möglich sichern.“ Allzu große Sorgen, dabei in Schwierigkeiten zu geraten, macht sich der Coach allerdings nicht. Denn nur der Tabellenletzte steigt ab, eine Relegation nach unten gibt es in der A-Klasse nicht.
Außerdem verweist Ferlisi auf einen breiten Kader. „In dem haben wir eine gute Qualität.“ Einen Platz unter den ersten Sechs, das traut er seiner Mannschaft bis zum Ende der Saison durchaus zu.
Vorsichtig optimistisch sieht Ferlisi auch der Partie gegen Unterpfaffenhofens Zweitvertretung entgegen. „Die treten stark auf und gehören zu den Favoriten.“ Respekt habe man, aber keine Angst und man wolle dem SCU einen guten Kampf bieten. Ursprünglich hätte die Partie in Germering stattfinden sollen. Doch in beiderseitigem Einvernehmen wurden Hin- und Rückspiel getauscht.
Am Mittwoch musste Gernlinden bereits im Sparkassenpokal ran. Bei der 0:6-Niederlage gegen den FC Emmering hatte Ferlisi aber die Rotationsmaschine angeworfen. Mit dem bisherigen Abschneiden ist Ferlisi zufrieden, obwohl vier Punkte aus vier Spielen durchwachsen klingen. Allerdings traf man gleich zum Start mit Emmering und Puchheim auf Spitzenteams.