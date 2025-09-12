Nach 0:6-Packung – Aufsteiger bleibt tiefenenstpannt

Der TSV aus Gernlinden braucht die nächsten drei Punkte. – Foto: Dieter Metzler/FuPa

Der TSV Gernlinden empfängt am heutigen Freitag um 20 Uhr die Zweitvertretung aus Unterpfaffenhofen. Die Gäste sind bis dato ungeschlagen.

Gernlinden/Germering – Den ganz großen Druck spürt man beim TSV Gernlinden nicht. Weder auf die ganze Saison gesehen noch für die Heimpartie am Freitag, 20 Uhr, gegen den SC Unterpfaffenhofen II. Und das, obwohl der Gegner eine ganz eigene Hausnummer ist. Heute, 20:00 Uhr TSV Gernlinden Gernlinden SC Unterpfaffenhofen-Germering SC U-pfaffen II 20:00 PUSH

Dass man als Aufsteiger den Ball besser erst einmal ein wenig flacher halten sollte, weiß Gernlindens Trainer Antonio Ferlisi. „Erstes Ziel ist, dass wir den Ligaerhalt so schnell wie möglich sichern.“ Allzu große Sorgen, dabei in Schwierigkeiten zu geraten, macht sich der Coach allerdings nicht. Denn nur der Tabellenletzte steigt ab, eine Relegation nach unten gibt es in der A-Klasse nicht. Außerdem verweist Ferlisi auf einen breiten Kader. „In dem haben wir eine gute Qualität.“ Einen Platz unter den ersten Sechs, das traut er seiner Mannschaft bis zum Ende der Saison durchaus zu.