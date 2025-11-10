Nach 0:6 gegen Schöneberg: Demirel zieht Reißleine

BSV Hürtürkel: Erfolgscoach Abdüssamed Demirel tritt zurück

Demirel kam im November 2023 vom Landesligisten Türkiyemspor und formte aus dem Bezirksligisten ein stabiles Team. 2024 gelingt der Aufstieg in die Landesliga. Mit einem ordentlichen achten Platz wird die Saison 24/25 beendet. Aktuell nähern sich die Kreuzberger der Abstiegszone. Nur das bessere Torverhältnis hält sich überm Strich. Am Sonntag dann die bittere 0:6 Niederlage zuhause gegen Schöneberg.

Demirel zieht von sich aus die Reißleine und verabschiedet sich mit einer Nachricht an den Verein und die Anhänger:

„Die Entscheidung, meine Ämter als sportlicher Leiter und Trainer niederzulegen, ist mir alles andere als leichtgefallen. Ich erinnere mich noch gut an mein erstes Gespräch mit dem 1. Vorsitzenden Hamit Örs und dem Schatzmeister Ömer Örs – familiär, ehrlich, emotional – das war der Beginn einer ganz besonderen Zeit bei Hürtürkel. Gemeinsam mit meinem Trainerteam, der Mannschaft und dem Vorstand haben wir in einer schwierigen Phase Großes erreicht: den Aufstieg, eine lange ungeschlagene Serie und viele unvergessliche Momente. Natürlich gab es auch Höhen und Tiefen, aber die positiven Erlebnisse überwiegen deutlich. Ich habe in dieser Zeit eine zweite Familie gewonnen und bin stolz auf das, was wir gemeinsam aufgebaut haben. Meine Entscheidung ist nicht gegen den Verein, sondern für seine Zukunft – ich glaube, dass ein neuer Impuls der Mannschaft guttun wird. Ich selbst möchte mich neu ordnen, um mit neuer Energie wieder angreifen zu können. Hürtürkel bleibt für mich immer ein besonderer Verein, und ich werde ihn weiterhin als treuer Fan unterstützen.“