Nach 0:6-Debakel: Kirchheimer SC will sich gegen Aubing rehabilitieren

Fokussiert aufs nächste Spiel: Nicolas Beilhardt wird den privat verhinderten Stammkeeper Sebastian Kolbe gegen Aufsteiger Aubing ersetzen. – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Der Kirchheimer SC hat die Pleite in Grünwald schnell abgehakt. Am Freitag soll ein Heimsieg gegen Aubing die Wende bringen.

Knapp zehn Minuten lang beschäftigten sich Spieler und Coaches am Rande des Montagstrainings mit der 0:6-Bauchlandung beim TSV Grünwald, dann wandte man sich bei den Landesliga-Fußballern des Kirchheimer SC auch schon der nächsten Aufgabe zu. Und mit einem Heimsieg gegen den SV Aubing am Freitag (19.30 Uhr, Kunstrasenplatz) will die Mannschaft die Abreibung beim Start in die Restrunde vergessen machen.

„Die Stimmung war überraschend gut – das hat mir gefallen, weil es zeigte, dass die Jungs die Niederlage weggepackt haben“, sagt Kirchheims Trainer Steven Toy: „Wir haben die Fehler klar angesprochen und vor allem die beiden Gegentreffer nach Eckstößen thematisiert.“ Der Fokus sei dann sehr schnell auf Gegner Aubing ausgerichtet worden.

Der Aufsteiger kam am vergangenen Wochenende deutlich besser aus den Startlöchern und beendete mit dem 2:0-Erfolg über den FC Schwabing eine Negativserie von sieben Liga-Partien ohne Sieg. Bis Anfang Oktober 2025 hatten die Aubinger eine tolle Runde hingelegt, derzeit grüßt das Team als Tabellen-Zehnter und hat acht Punkte weniger auf dem Konto als der Achte Kirchheimer SC, der im Hinspiel dank eines Last-Minute-Treffers von Peter Schmöller ein 1:1 rettete.

„Der Sieg gegen Schwabing war schon ein Statement von Aubing“, sagt Steven Toy, der einen intensiven Schlagabtausch erwartet und eine neuerliche Niederlage unbedingt vermeiden will: „Nach unten schauen wir nicht mehr, wir wollen alles dafür tun, am Ende im oberen Tabellendrittel zu landen.“ Der Abstand auf Spitzenreiter TSV Wasserburg beträgt aktuell neun Punkte, auf den ersten Abstiegsrelegationsplatz sind es 16 Punkte Vorsprung.

Bisher steht nur eine personelle Veränderung im Vergleich zur KSC-Startelf der Vorwoche fest: Nicolas Beilhardt wird den privat verhinderten Stammkeeper Sebastian Kolbe ersetzen. „Wir hatten in Grünwald in allen Mannschaftsteilen Schwächen, im Prinzip könnte ich alle Spieler austauschen“, stellte Toy mit einem Augenzwinkern fest. Unter Umständen gibt er ihnen die Chance, sich zu rehabilitieren. Mit dem zuletzt Rot-gesperrten Marko Ereiz und dem wieder fitten Marinus Bachleitner gibt’s zusätzliche Defensiv-Optionen, der spielende Co-Trainer Korbinian Vollmann kränkelt noch und fällt aus. (guv)