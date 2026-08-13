Nach 0:5-Totalausfall: Bad Kissingen will »richtige Reaktion zeigen«

Luka Maric und Bad Kissingen sammelten in den ersten sechs Landesliga-Spielen vier Punkte. – Foto: Haenson Media - Barro

Nach der englischen Woche wartet auf den 1. FC 06 Bad Kissingen am Sonntag, 14:00 Uhr die nächste Auswärtsaufgabe bei der TuS Aschaffenburg-Leider. Zuvor gilt es für die Mannschaft von Trainer Tim Herterich jedoch, die deutliche Niederlage bei der FT Schweinfurt aufzuarbeiten und die richtige Reaktion zu zeigen.

„Wir haben am Dienstagabend unsere schwächste Saisonleistung gezeigt und völlig verdient – auch in dieser Höhe – mit 0:5 verloren. Zur Halbzeit lagen wir bereits mit 0:4 zurück und waren damit noch gut bedient“, blickt Herterich auf die Partie zurück. „Man kann sagen, dass wir einen kompletten Totalausfall abgeliefert haben. Nahezu kein Spieler hat Normalform erreicht. David Okyere hat uns im Tor sogar noch vor einem schlimmeren Ergebnis bewahrt.“

Nun gehe es darum, die Partie schnellstmöglich aufzuarbeiten und die richtige Reaktion zu zeigen. „Wir müssen das jetzt bis Sonntag aufarbeiten, damit wir in Aschaffenburg die richtige Reaktion zeigen und wieder in ein positives Fahrwasser gelangen können. Das müssen wir uns jetzt erarbeiten und erkämpfen und das werden wir auch machen.“

Mit Aschaffenburg-Leider erwartet den FC 06 eine spielstarke und insbesondere auf heimischem Platz gefährliche Mannschaft. Dabei verfügt Aschaffenburg-Leider auf mehreren Positionen über viel individuelle Qualität.

„Aschaffenburg-Leider ist eine spielstarke Mannschaft und vor allem sehr heimstark. Mit Mike Kirchner haben sie einen umsichtigen Abwehrchef. Im Mittelfeld bringen Sven Bolze und Arwed Kellner sehr viel Erfahrung und auch Torgefahr mit. Diese Jungs müssen wir im Griff haben.“

Auch in der Offensive verfügt der kommende Gegner über gefährliche Akteure. „Nach vorne haben sie mit Eckstein und Zschirpe sehr gefährliche Offensivspieler, die wir ebenfalls unter Kontrolle bekommen müssen.“

Für den FC 06 wird es daher insbesondere darauf ankommen, sich defensiv deutlich stabiler zu präsentieren und individuelle Fehler zu vermeiden.