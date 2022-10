Bonjour Tristesse: Denis Grgic (links) und Tobias Ollert trotten beim Spiel gegen Hellas München niedergeschlagen an den enttäuschten Penzberger Fans vorbei Richtung Kabine. Der FC bot beim 0:5 einen trostlosen Auftritt. – Foto: mayr

Nach 0:5-Klatsche gegen Hellas München - Penzberg hofft gegen FC GP auf Wiedergutmachung „Das blutleere Auftreten war erschreckend“

Vergangene Woche musste der FC Penzberg gegen Aufsteiger Hellas München eine bittere Pleite einstecken. Nun wartet Landesliga-Absteiger Garmisch-Partenkirchen.

Penzberg – Josef Siegert sen. sitzt vor und nach den Heimspielen auf dem Balkon vor dem Vereinsheim und fühlt als Erster die Temperatur der Stammzuschauer. Vergangenen Samstag merkte er: die ist nahe am Gefrierpunkt bei den einen, nahe am Siedepunkt bei den anderen – je nachdem, wie sehr einen das 0:5 der Penzberger gegen Hellas München mitnahm. „Das blutleere Auftreten war erschreckend“, sagt Siegert. „Ich habe so eine Leistung lange nicht gesehen. Wenn du so eine Leistung über die ganze Saison bringst, kannst du froh sein, wenn du nicht absteigst.“

In den Tagen danach ist beim FCP niemand zur Normalität übergegangen. Am Dienstag vor dem Training rottete sich das Team von allein zusammen. Es gab eine Art Krisensitzung ohne Trainer, ohne sportliche Führung. Sepp Siegert zufolge haben die Kicker Klartext gesprochen. „Ich glaube, sie haben es kapiert.“ Der 1. FC Penzberg steht an einer Abzweigung, die er nie erreichen wollte. Diesen Samstag fährt er nach Garmisch-Partenkirchen, tritt beim Tabellenführer an (15 Uhr, Stadion am Gröben). Der FCP wollte doch auch wie die Werdenfelser sein. Neuer Trainer, neues Personal und ein bisschen schnuppern an der Landesliga. Aber während sich die Garmisch-Partenkirchner nach missglückter Vorbereitung flott fingen, torkeln die Penzberger auf die neue, eher triste Realität zu. Mit dem Ausgang der Meisterschaft in dieser Bezirksliga-Saison werden sie nichts zu tun haben. Egal, wie oft Trainer Simon Ollert betont, dass er die Tabelle gar nicht betrachtet. Sepp Siegert weiß: „Du musst schauen, dass du den Abstand nach hinten wahrst.“