Nach 0:5 in Ratingen steigen VfB und TIV Nettetal ab

Für den VfB Uerdingen geht es runter in die Kreisliga A. – Foto: Sascha Köppen

Der VfB Uerdingen spielt in der kommenden Saison wieder in der Kreisliga A. Das Team von Trainer Stefan G. Rex, in der Spielzeit 2021/2022 nach einem Urteil der Bezirksspruchkammer, die das erste Urteil zu ungunsten des SV St. Tönis korrigiert hatte, in die Bezirksliga aufgestiegen – dort gab es Platz zehn und zwölf –, verlor das zweite Relegationsspiel um den Klassenerhalt bei Ratingen 04/19 II deutlich mit 0:5 (0:1). Schon im Hinspiel hatte es eine 0:3-Niederlage gegeben, wodurch die Hoffnungen bereits auf den Nullpunkt gesunken waren. Durch den Abstieg der Elf um den wieder in der Anfangsformation stehenden Jonas Kremer steht auch fest, dass TIV Nettetal, die Truppe um den früheren Fischelner Oberligaspieler Semih Ergin, als vierte Mannschaft aus der A-Klasse absteigt.

Mi., 18.06.2025, 19:30 Uhr Ratingen 04/19 Ratingen II VfB Uerdingen VfB Uerding. 5 0 + Video Vor mehr als 200 Zuschauern sah es in der ersten halben Stunde, die vorsichtig angegangen wurde, noch nicht danach aus, als sollte der VfB am Ende so deutlich verlieren. Rex hatte sich zwei Tage zuvor noch die Verhältnisse genau angeschaut, um sich einen Eindruck der Gegebenheiten am Sportpark Götschenbeck zu verschaffen. In der ersten Phase hätten die Uerdinger durchaus in Führung gehen können, doch Timm Bernd Goos zielte zweimal knapp drüber. Aber nach dem 0:1 von Youngster Eleftherios Vasileiadis (31.) schwanden die Kräfte und Chancen der Gäste.