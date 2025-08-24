 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Der VfL Willich feiert einen spektakulären Heimauftakt gegen Kaldenkirchen.
Der VfL Willich feiert einen spektakulären Heimauftakt gegen Kaldenkirchen. – Foto: Ellen Akkermann

Nach 0:3-Rückstand und Platzverweis: Willich fertigt Kaldenkirchen ab

Kreisliga A Kempen & Krefeld: Der zweite Spieltag der neuen Saison 2025/26 hat begonnen, am Sonntagnachmittag kam es dabei zu Tor-Spektakeln: Der VfL Willich dreht einen 0:3-Rückstand gegen Kaldenkirchen spektakulär auf 7:3, während der SSV Strümp mit 4:5 in Anrath verliert.

Kreisliga A KE/KRE
VfL Willich
SC Waldniel
VfB Uerding.
VSF Amern II

Bereits am Freitag ist der zweite Spieltag in der Kreisliga A Kempen & Krefeld an den Start gegangen, Aufsteiger Anadolu Türkspor Krefeld behielt auswärts beim SC Schiefbahn mit 2:0 die Oberhand. Am Sonntagnachmittag wurde es dann besonders torreich und spektakulär: Nach einer rasanten Anfangsphase lag der TSV Kaldenkirchen mit 3:0 beim VfL Willich vorne, der wiederum - bedingt durch einen Platzverweis gegen den TSV - in Durchgang zwei aufdrehte und schlussendlich mit 7:3 gewinnt. Parallel setzt sich der SC Viktoria 07 Anrath auf heimischem Terrain mit 5:4 gegen den SSV Strümp durch.

Das ist der erste Spieltag:

Fr., 22.08.2025, 19:30 Uhr
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
0
2

Zum Auftakt des zweiten Spieltags empfing der SC Schiefbahn Aufsteiger Anadolu Türspor Krefeld zum Freitagabendspiel. Während sich die Hausherren in der Vorwoche in einem spektakulären Duell einen späten Punkt beim SC Rhenania Hinsbeck erkämpften, feierte die Krefelder einen furiosen 5:0-Auftaktsieg gegen VfR Fischeln II. Im direkten Duell am Freitagabend war es nun erneut der Aufsteiger, der durch zwei späte Treffer den nächsten Dreier einheimste.

Während die erste Hälfte der Partie noch größtenteils ausgeglichen und torlos verlief, war es die Schlussphase, in der ATS Krefeld schlussendlich die Begegnung für sich entschied: Durch Tore der beiden Offensiv-Zugänge Nick Falcone und Kemal Burak Karpuz in der Schlussviertelstunde behielten die Gäste auch gegen den Kontrahenten aus Schiefbahn die Oberhand und sichern sich vorübergehend die Tabellenführung.

Heute, 17:00 Uhr
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
1
6
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
7
3
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. III
4
1

Heute, 15:30 Uhr
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
2
1
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln II
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
1
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
5
4
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen II
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
3
7
Abpfiff

Das sind die nächsten Spieltage:

3. Spieltag
29.08.25 SC Niederkrüchten - SC Schiefbahn
29.08.25 Hülser SV - TuRa Brüggen II
31.08.25 TSV Meerbusch III - DJK VfL Willich
31.08.25 Anadolu Türkspor Krefeld - SC Waldniel
31.08.25 TSV Kaldenkirchen - TuS Gellep
31.08.25 SC Rhenania Hinsbeck - TSV Krefeld-Bockum II
31.08.25 SSV Strümp - VfB Uerdingen
31.08.25 SC Viktoria 07 Anrath - VfR Krefeld-Fischeln II

4. Spieltag
05.09.25 TuRa Brüggen II - FC Hellas Krefeld
07.09.25 VfR Krefeld-Fischeln II - SSV Strümp
07.09.25 TSV Krefeld-Bockum II - Anadolu Türkspor Krefeld
07.09.25 TuS Gellep - TSV Meerbusch III
07.09.25 SC Schiefbahn - SC Viktoria 07 Anrath
07.09.25 SC Rhenania Hinsbeck - DJK VfL Willich
07.09.25 SC Waldniel - SC Niederkrüchten
07.09.25 VfB Uerdingen - Hülser SV

