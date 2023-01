Nach 0:3 nah am Ausgleich 1.FC Saarbrücken: Erste Niederlage unter Rüdiger Ziehl

Der 1. FC Saarbrücken hat am Samstag einen Fehlstart ins neue Jahr hingelegt. Gegen den MSV Duisburg gab es vor mehr als 10.000 Zuschauern im Ludwigspark-Stadion eine 2:3 (0:2)-Niederlage. Es war die erste Heimniederlage für den FCS in dieser Saison - und die erste Pleite unter Trainer-Manager Rüdiger Ziehl.

Was für eine Schlussphase beim 1. FC Saarbrücken! Am Ende steht trotz allem ein knapper 3:2-Sieg für den MSV Duisburg.. Die Zebras brachten dem Tabellenzweiten aus dem Saarland die erste Heimniederlage der Saison bei.

Marvin Bakalorz (Rückenprobleme) hatte die Reise nach Saarbrücken nicht angetreten. Marvin Ajani (Knie) war neben den Langzeitverletzten Alaa Bakir und Vincent Gembalies in Duisburg verblieben. Niclas Stierlin gab anstelle von Marvin Bakalorz den Staubsauger vor der eigenen Viererkette, Kolja Pusch agierte hinter den beiden Spitzen Moritz Stoppelkamp und Benjamin Girth. Der FCS musste kurzfristig auf Abwehrspieler Bjarne Thoelke verzichten, der nach dem Training vom Freitag über Muskelbeschwerden klagte. Außerdem fehlten der für ein Gerichtsverfahren freigestellte Tobias Schwede und Sebastian Jacob, der am Kreuzband operiert wurde.

MSV-Trainer Torsten Ziegner hatte ein enges Spiel mit „wenigen Torchancen auf beiden Seiten“ erwartet. Die erste Spielhälfte stellten unsere Zebras unter das Motto gnadenlose Effektivität: Dreimal kamen unsere Meidericher in der ersten halben Stunde innerhalb des Sechzehners zum Abschluss, zweimal klingelte es hinter Batz.

Den ersten Treffer des Tages besorgte Caspar Jander, der eine Rückgabe von Boeder schlitzohrig erlief und den Ball dann mit aller Ruhe der Welt über Batz lupfte – 1:0 (9.)! „Dass da ein 19-Jähriger, der gerade erst der U19 entwachsen ist, trifft, freut mich besonders!“, kommentierte MSV-Präsident Ingo Wald am Mikrofon von MagentaSport.

13 Zeigerumdrehungen später vollendete Benjamin Girth eine Stoppelkamp-Flanke zum 2:0 (22.). Stoppel hatte einen Eckball von der linken Seite gemeinsam mit Kolja Pusch kurz ausgeführt und sich dann am Strafraumeck für die Flanke entschieden. Am zweiten Pfosten stand Girth bereit und vergoldete per Direktabnahme.

Auch in den Folgeminuten stand die Meidericher Viererkette inklusive Vincent Müller so sicher, dass der FCS auch in seiner statistisch stärksten Phase (16 der 27 Treffer erzielte Saarbrücken bis dorthin zwischen der 15. Und der 30. Minute) nicht entscheidend abschließen konnte.

Gegen Ende der ersten Hälfte stieß Vincent Müller beim Versuch, eine Freistoß-Flanke abzuwehren, mit Marvin Senger zusammen (37.). Nach einer kurzen Behandlungspause ging’s zunächst weiter. Fünf Minuten nach der Pause musste Raeder, der sich während der Halbzeit aufgewärmt hatte, dann ran.

Kurz darauf setzte Stoppelkamp dann den ersten gefährlichen Abschluss des zweiten Durchgangs ab (52.), Batz parierte. Die beste Gelegenheit der Gastgeber verzeichnete Richard Neudecker, der einen abgewehrten Flankenball direkt abnahm, dann aber knapp über die Latte setzte (61.).

Stürmer Benjamin Girth, der nach seiner Schulterverletzung aus dem September 2022 erstmals von Beginn an ran durfte, hatte nach einer guten Stunde Feierabend. Für ihn kam Phillip König. König stand seinerseits mehrfach (64./65./86.) kurz davor auf 3:0 zu erhöhen, gehörte dann aber zu den ersten Gratulanten, nachdem Joshua Bitters (halb-)verunglückte Flanke im Saarbrücker Tor gelandet war (72.).

In den Schlussminuten erhöhte Saarbrücken vor dem eigenen Anhang die Frequenz an Torraumszenen. Schließlich belohnten der Eingewechselte Adriano Grimaldi (87.) per Abstauber und Kasim Rabihic (90.) via Flachschuss die Bemühungen der Gastgeber.

Lukas Raeder, der für den Verletzten Müller gekommen war, zeichnete sich mit einem überragenden Reflex im Eins-gegen-Eins-Duell mit Steinkötter aus (89.), sodass die Meidericher den knappen Sieg über die Zeit bringen konnten.

„Bis auf die letzten fünf Minuten war das ein überragendes Auswärtsspiel“, freute sich Torsten Ziegner über den Erfolg. „Wir mussten uns immer wieder gegen die Saarbrücker Angriffe erwehren. Das war gar nicht so einfach, aber die Mannschaft hat das im Spiel gegen den Ball sehr diszipliniert und dominant gemacht. Müller haben wir rausgenommen, weil es doch in der Schulter zu sehr schmerzte, so dass er nicht voll agieren konnte. Raeder hat aber überragend gehalten. “

„Saarbrücken hat über das gesamte Spiel probiert, Druck über die hohen Außenverteidiger zu machen. 75 Minuten lang haben wir gut hinbekommen, dass sie von weit außen flanken mussten. Alles zu verhindern ist dann schlichtweg nicht möglich“, analysierte MSV-Spieler Benni Girth und ergänzte. „Im Endeffekt haben wir geschafft, dass es beim 3:2 geblieben ist. Großen Respekt an die Mannschaftsleistung und daran, wie wir das Tor verteidigt haben.“

Saarbrückens Trainer-Manager Rüdiger Ziehl sagte nach dem Spiel: "Wir haben heute nicht an unserem Leistungsmaximum gespielt. Wir müssen aber in jedem Spiel in dieser engen Liga an das Maximum gehen, um Punkte zu holen. Insofern bin ich vom Ergebnis her und über weite Strecken auch von dem, was wir angeboten haben, enttäuscht. Das können wir besser. Wir hatten Fehler im Spiel nach vorne und waren defensiv nicht immer konzentriert genug. So mussten wir das 0:1 nach einem Standard hinnehmen und beim 0:3 machen wir ja eigentlich ein Eigentor. Die Moral hat dann aber gestimmt,

Das erste Heimspiel des neuen Kalenderjahres steigt am Montag, 23. Januar 2023, in der schauinsland-reisen-arena. Anpfiff der Partie gegen den SV Waldhof ist um 19 Uhr. Der 1. FC Saarbrücken tritt bereits am Freitagabend wieder an, wenn er zu Gast beim FC Viktoria Köln im Sportpark Höhenberg ist.