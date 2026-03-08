Nach 0:3 gewinnt HT 16 noch dank Hattrick-Joker Elyesa-Kamil Pekin

Elyesa-Kamil Pekin hier noch im Trikot des FC Türkiye. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Spektakel in der Oberliga Hamburg: Die HT 16 dreht ein 0:3 gegen SV Halstenbek-Rellingen und gewinnt tatsächlich noch mit 4:3. Joker Elyesa-Kamil Pekin erzielt nach seiner Einwechslung einen lupenreinen Hattrick und führt den Aufsteiger zum dritten Sieg im dritten Spiel des Jahres.

An die Partie des 26. Spieltags der Oberliga Hamburg werden die Hamburger Turnerschaft und Pekin noch lange denken. Der Angreifer kam zur zweiten Halbzeit ins Spiel und avancierte mit drei Treffern innerhalb von zwölf Minuten zum Matchwinner beim spektakulären 4:3-Erfolg gegen die SV Halstenbek-Rellingen.

Dabei hatte zunächst alles auf einen wichtigen Auswärtssieg für die Gäste im Abstiegskampf hingedeutet. Halstenbek erwischte den besseren Start und ging bereits früh durch Aytunc Isik in Führung (4.). Die Gäste blieben effizient und erhöhten durch Alexandros Kotzapanagiotou auf 2:0 (35.), und kurz vor der Pause schien die Partie endgültig in Richtung der Mannschaft von Dominik Lange zu kippen, als Marcel Jobmann einen Foulelfmeter zum 3:0 verwandelte (39.). Doch noch vor dem Halbzeitpfiff meldete sich HT 16 zurück: Leonel Varela Monteiro verkürzte auf 1:3 (45.) und hielt seine Mannschaft im Spiel.

Mit Pekin kommt die Wende

Trainer Erdinc Örün brachte mit Pekin eine frische Offensivkraft. Eine Entscheidung, die sich als spielentscheidend erweisen sollte, vielleicht sogar als beste Einwechslung der Saison. Zunächst traf der Joker in der 65. Minute zum 2:3 und brachte HT 16 zurück in die Partie. Nur neun Minuten später schlug Pekin erneut zu: Mit seinem zweiten Treffer stellte er auf 3:3 (74.), doch damit nicht genug. Drei Zeigerumdrehungen danach vollendete der Angreifer das beeindruckende Comeback seiner Truppe - und erzielte damit auch seinen lupenreinen Hattrick (77.).

HT 16 spielt perfekt - Rückschlag für den Vorletzten

Für HT 16 ist der spektakuläre Erfolg ein weiterer Beleg für den starken Start ins Jahr 2026. Der Aufsteiger holte aus den ersten drei Spielen des Jahres neun Punkte und arbeitet sich damit im Tabellenmittelfeld der Oberliga Hamburg nach vorne. Als Tabellensechster hält die Hamburger Turnerschaft weiter Kontakt zur Top fünf.

Ganz anders zeigt sich die Situation bei Halstenbek-Rellingen: Nach einer komfortablen 3:0-Führung gehen die Gäste am Ende leer aus und verpassen damit ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf. Es bleibt abzuwarten, ob dieser späte Einbruch Spuren hinterlässt, denn gerade im Tabellenkeller kann eine solche Niederlage auch mental zum Problem werden. Es bleibt bei elf Zählern und dem vorletzten Tabellenplatz.

HT 16 – SV Halstenbek-Rellingen 4:3

HT 16: Furkan Berat Gökmen (63. Gökhan Iscan), Jesse Obeng Boateng (53. Merdan Kaya), Leonel Varela Monteiro (75. Rouven Treu), Dave Fehlandt (46. Elyesa-Kamil Pekin), Elyesa-Kamil Pekin, Emirkaan Güzel (46. Chris Tabi Bandoh) - Trainer: Erdinc Örün

SV Halstenbek-Rellingen: Mario Riesner (77. Tim Schröder), Salih Mustafa Tahhan (61. Mohamed Kaba), Marcel Jobmann (46. Tim von Aspern), Alexandros Kotzapanagiotou (72. Finn Luka Schmalfeld), Aytunc Isik - Trainer: Dominik Lange

Schiedsrichter: Johannes Mayer-Lindenberg

Tore: 0:1 Aytunc Isik (4.), 0:2 Alexandros Kotzapanagiotou (35.), 0:3 Marcel Jobmann (39. Foulelfmeter), 1:3 Leonel Varela Monteiro (45.), 2:3 Elyesa-Kamil Pekin (65.), 3:3 Elyesa-Kamil Pekin (74.), 4:3 Elyesa-Kamil Pekin (77.)

