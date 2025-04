Nach 0:3-Dusche: VfB verpasst Punktgewinn in Kirchheim

Es bleibt derzeit dabei: Auf einen Heimsieg folgt für den VfB Forstinning eine Auswärtsniederlage. Nach dem 2:1-Überraschungscoup gegen Hallbergmoos verlor der Landesligist beim Kirchheimer SC mit 2:3 und rutschte wieder in den Relegationsbereich ab. Im Gegensatz zu den enttäuschenden Auftritten in der Fremde zuletzt hielt Forstinning diesmal beim Bayernligaabsteiger aber akzeptabel mit, konnte die Hypothek des teilweise selbst verschuldeten 0:3-Rückstandes nach einer guten halben Stunde jedoch nicht mehr wettmachen.

Die Mannschaft von Trainer Ivica Coric begann ordentlich, mit zwei ergebnislosen Chancen. Die kalte Dusche folgte in Minute 13: Nach einem weiten, abseitsverdächtigen Ball zog Kirchheims Offensivzielspieler und Ex-Profi Korbinian Vollmann ab und durfte über seinen noch abgefälschten Treffer zum 1:0 jubeln. Beim 2:0 war Maximilian Baitz die berühmte Schuhspitze vor Forstinnings diesmal wieder in Vertretung von Nico Weismor als Innenverteidiger auflaufenden Mohamad Awata am Ball und spitzelte an VfB-Schlussmann Michael Heidfeld vorbei (19.). Diesen Doppelschlag verschlimmerten die VfBler noch mit dem 0:3, als der Versuch einer Rückgabe von Leo Gabelunke völlig missglückte und Leon Reilhac Danke sagte (36.).

In der Zitterpartie konnte Philipp Maiberger in letzter Minute den Ausgleich verhindern.