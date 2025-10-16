Fussball – Foto: Imago

Nach 0:21-Pleite: Türkspor Hausham stellt Spielbetrieb ein A-Klassen-Team abgemeldet

Null Punkte in der neuen Spielzeit, dazu 3:109 beim Torverhältnis: Türkspor Hausham ist ein Schatten früherer Jahre. Nun wird der Spielbetrieb eingestellt – ein Neustart ist für kommende Saison geplant.

Türkspor Hausham hat sich nach den zuletzt desaströsen Ergebnissen dazu entschieden, den Spielbetrieb einzustellen und diese Saison nicht regulär zu beenden. Schon in der Rückrunde der Vorsaison mutierte die gestandene A-Klassen-Mannschaft zu einem Abstiegskandidaten. Im Sommer wechselten dann einige Leistungsträger zu umliegenden Vereinen, sodass Türkspor eine komplett neue Mannschaft zusammenwürfeln musste. Die Folge: Die Qualität der Mannschaft litt, und Türkspor konnte bis zum zehnten Spieltag keinen einzigen Punkt einfahren. Das Torverhältnis von 3:109 sagt vieles über die aktuelle Situation aus. Und sorgte für die nachvollziehbare Entscheidung, den Spielbetrieb einzustellen.

Nach Abmeldung: "Spieler müssen erst zusammenwachsen" „Nachdem wir eine Niederlage nach der anderen eingefahren haben, wollen wir es weder unserem Trainer noch unseren Spielern zumuten, dass sie jedes Wochenende mit einer Pleite heimfahren“, erklärt Sprecher Aygün Aydin. Zudem sei diese Entscheidung bereits seit Wochen bei den Verantwortlichen ein Diskussionsthema und somit keine Kurzschlussreaktion auf die 0:21-Niederlage gegen Fischbachau am vergangenen Wochenende.