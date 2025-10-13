Nach 0:2 zur Pause: Dem SC Kapellen gelingt Aufholjagd

Dem SC Kapellen ist in der Landesliga durch den 4:2 (0:2)-Heimsieg gegen den FC Remscheid der Sprung auf Rang acht gelungen. Laut Jörg Ferber, Sportlicher Leiter des SCK, hatte seine Mannschaft früh mehrere Großchancen, die ersten beiden Treffer gehörten jedoch den Gästen. Toni Zupo (12.) traf zum 1:0, nur wenige Minute später erhöhte Andrii Pedchenko (15.) auf 2:0.
„Beide Gegentreffer sind auf individuelle Fehler zurückzuführen. Mit seiner robusten Spielweise hat es der FC Remscheid uns schwer gemacht“, berichtete Ferber. In Hälfte zwei drängte der SC Kapellen auf den Anschlusstreffer, den Luis Giesen (56.) erzielen konnte. Mit einem Doppelschlag von Alexander Fuchs (66.) und Thomas Lavia (69.) drehte der SC Kapellen die Partie. Nur eine Minute später sah zudem Remscheids Torschütze Toni Zupo die Gelb-Rote Karte. In Überzahl ließ der SC Kapellen nichts mehr anbrennen. Sommerzugang Janis Waffenschmidt (84.) sorgte mit seinem ersten Saisontreffer für das entscheidende 4:2.
„Die Remscheider haben es uns bis zum Ende schwer gemacht, sie haben immer ein Bein dazwischen bekommen. Am Ende konnten wir uns dennoch für einen guten Auftritt belohnen“, meinte Ferber. Nach der bisherigen Ladehemmung der SCK-Offensive hofft er nun auf weitere Besserung: „Auch bei den Niederlagen waren nicht die schlechtere Mannschaft. Ich hoffe, dass wir den Schwung jetzt mitnehmen können, um den Anschluss an der Spitzengruppe nicht zu verlieren“, betonte Ferber.