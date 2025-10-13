Kapellen setzt sich gegen Remscheid durch. – Foto: Claudia Pillekamp

Nach 0:2 zur Pause: Dem SC Kapellen gelingt Aufholjagd Für die Landesliga-Fußballer des SC Kapellen ging es im Heimspiel gegen den FC Remscheid ganz schlecht los. Wie das Unheil im zweiten Durchgang noch abgewendet werden konnte. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 SC Kapellen FC Remscheid

Dem SC Kapellen ist in der Landesliga durch den 4:2 (0:2)-Heimsieg gegen den FC Remscheid der Sprung auf Rang acht gelungen. Laut Jörg Ferber, Sportlicher Leiter des SCK, hatte seine Mannschaft früh mehrere Großchancen, die ersten beiden Treffer gehörten jedoch den Gästen. Toni Zupo (12.) traf zum 1:0, nur wenige Minute später erhöhte Andrii Pedchenko (15.) auf 2:0.

Remscheid hält gut dagegen „Beide Gegentreffer sind auf individuelle Fehler zurückzuführen. Mit seiner robusten Spielweise hat es der FC Remscheid uns schwer gemacht“, berichtete Ferber. In Hälfte zwei drängte der SC Kapellen auf den Anschlusstreffer, den Luis Giesen (56.) erzielen konnte. Mit einem Doppelschlag von Alexander Fuchs (66.) und Thomas Lavia (69.) drehte der SC Kapellen die Partie. Nur eine Minute später sah zudem Remscheids Torschütze Toni Zupo die Gelb-Rote Karte. In Überzahl ließ der SC Kapellen nichts mehr anbrennen. Sommerzugang Janis Waffenschmidt (84.) sorgte mit seinem ersten Saisontreffer für das entscheidende 4:2.