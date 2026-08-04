Nach 0:2-Rückstand & Elfmeterschießen: Dingolfing eliminiert Vilzing!

Wie konnte das passieren? Das werden sich die Vilzinger wohl das ein oder andere Mal auf der Heimfahrt fragen. Denn: Es lief eigentlich alles nach Plan! Schon in der siebten Minute brachte Martin Mihaylov die Gäste in Führung (7.), quasi mit dem Pausenpfiff sorgte Neuzugang Fabian Ziegler mit seinem Premierentreffer (45.+2) für einen beruhigenden Zwei-Tore-Vorsprung zum Seitenwechsel. Was sollte da noch schiefgehen gegen ein zwei Klassen tiefer angesiedeltes Team? Spoiler: So ziemlich alles! Vilzings Coach Thorsten Kirschbaum in seiner Analyse: "Wir haben es mehrfach verpasst, das 3:0 nachzulegen. Ab der 65., 70. Minute haben wir es dann bei der Hitze nicht mehr geschafft, den Hebel richtig umzulegen. Zwar haben wir nicht allzu viel zugelassen, doch ein Comeback des Gegners war eben noch möglich. Dann kommt es, wie es kommt. So ist Fußball."

Ben Kouame sorgte nach einer Stunde mit seinem Anschlusstreffer für Grummeln im weiten Rund des Isarwald-Stadions. Der Tenor: "Do geht no wos!" Und tatsächlich: In der Nachspielzeit machte Jannik Bauer den vielumjubelten Ausgleich (90.+1). Vom Punkt waren dann die Hausherren eiskalt - alle Schützen trafen. Weil Jakob Zitzelsberger für Vilzing verschoss, war die Pokalüberraschung perfekt.