 2026-08-04T13:27:00.809Z

Totopokal

Nach 0:2-Rückstand & Elfmeterschießen: Dingolfing eliminiert Vilzing!

Dienstag: Der FCD ringt in einem Kraftakt den favorisierten Regionalligisten nieder und zieht ins Achtelfinale ein

von Mathias Willmerdinger · Heute, 21:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Paul Hofer

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Was für ein Pokalabend in Dingolfing! Bei brütender Hitze sah es zunächst danach aus, als würde Regionalligist Vilzing vor 420 Zuschauern seiner Favoritenrolle gerecht werden. Die Oberpfälzer führten zur Pause eigentlich recht komfortabel mit 2:0. Im zweiten Abschnitt wuchs der FCD aber dann über sich hinaus. Die Hausherren schafften den Ausgleich - und schrieben dann im Elfmeterschießen Pokalgeschichte. "Unglaublich, bockstark" - das waren die Adjektive, die Dingolfings Cheftrainer Thomas Seidl zur Leistung seiner Jungs einfielen. Die BMW-Städer ziehen damit ins Achtelfinale des Bayerischen Totopokals ein und dürfen sich - mindestens - auf einen weiteren namhaften Gegner freuen.

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Wie konnte das passieren? Das werden sich die Vilzinger wohl das ein oder andere Mal auf der Heimfahrt fragen. Denn: Es lief eigentlich alles nach Plan! Schon in der siebten Minute brachte Martin Mihaylov die Gäste in Führung (7.), quasi mit dem Pausenpfiff sorgte Neuzugang Fabian Ziegler mit seinem Premierentreffer (45.+2) für einen beruhigenden Zwei-Tore-Vorsprung zum Seitenwechsel. Was sollte da noch schiefgehen gegen ein zwei Klassen tiefer angesiedeltes Team? Spoiler: So ziemlich alles! Vilzings Coach Thorsten Kirschbaum in seiner Analyse: "Wir haben es mehrfach verpasst, das 3:0 nachzulegen. Ab der 65., 70. Minute haben wir es dann bei der Hitze nicht mehr geschafft, den Hebel richtig umzulegen. Zwar haben wir nicht allzu viel zugelassen, doch ein Comeback des Gegners war eben noch möglich. Dann kommt es, wie es kommt. So ist Fußball."

Ben Kouame sorgte nach einer Stunde mit seinem Anschlusstreffer für Grummeln im weiten Rund des Isarwald-Stadions. Der Tenor: "Do geht no wos!" Und tatsächlich: In der Nachspielzeit machte Jannik Bauer den vielumjubelten Ausgleich (90.+1). Vom Punkt waren dann die Hausherren eiskalt - alle Schützen trafen. Weil Jakob Zitzelsberger für Vilzing verschoss, war die Pokalüberraschung perfekt.

Dingolfings Cheftrainer Thomas Seidl war nach dem Pokalfight begeistert: "Unglaublich! Wenn man zur Pause gegen einen Regionalligisten 0:2 hinten liegt, ist die Messe normalerweise gelesen. Wie die Jungs dann in der zweiten Hälfte aufgetreten sind, war bockstark. Wir haben eine Top-Leistung gebracht und dürfen uns über einen historischen Erfolg freuen."

Und auf Vilzinger Seite? Da ging der Blick bei Thorsten Kirschbaum schon wieder nach vorne: "Wir werden den Rückschlag wegstecken und uns ab Donnerstag auf Fürth vorbereiten." Die Dingolfinger werden mit der nächsten Gegnervorbereitung sicher noch ein wenig warten. Heute ist erst einmal feiern angesagt...