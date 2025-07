Nach 0:2-Rückstand: Dingolfing setzt sich im Elfmeterschießen durch!

– Foto: Paul Hofer

Pokalkrimi am Montagabend in Dingolfing. Knapp 300 Zuschauer sahen im Isarwald-Stadion eine packende Partie zwischen dem FCD und dem SV Schalding-Heining. Die Hausherren machten in der Schlussphase einen 0:2-Rückstand wett und sicherten sich dann im Elfmeterschießen das Ticket für die erste BFV-Hauptrunde.



Die Gäste aus Passau gingen mit einer insgesamt verdienten wie knappen 1:0-Führung in die Pause. Michael Dietl hatte nach einer halben Stunde einen berechtigten Foulelfmeter herausgeholt. Routinier Markus Gallmaier ließ sich nicht lange bitten und verwandelte souverän rechts unten zum 0:1 (33.). Kurz nach dem Seitenwechsel konnte Simon Dorfner die Führung ausbauen. Der Neuzugang aus Unterhaching traf per Direktabnahme zum 0:2 (53.) und deutete nicht zum ersten Mal in dieser Vorbereitung an, dass er eine richtige Bereicherung sein kann. Damit roch es nach Vorentscheidung, aber weit gefehlt. Denn nur acht Minuten später schlugen die Hausherren zurück: Klasse Vorarbeit von Ben Kouame und dann schloss Lukas Hochstetter zum 1:2 ab (61.). Eine spannende Schlussphase war nun garantiert. Und der couragierte Endspurt des FCD wurde belohnt! Daniel Hofer schob in der 88. Minute zum umjubelten 2:2-Ausgleich ein. Wer nun nach der geglückten Aufholjagd das Momentum auf Dingolfinger Seite wähnte, sollte sich nicht täuschen. Während alle FC-Schützen verwandelten, scheiterten auf Seiten der Gäste Fabian Schnabel und Nono Tanzer. Tim Justvan war es dann vorbehalten, den entscheidenden Elfmeter zum 6:3 zu verwandeln.





Die Stimmen der Trainer



Thomas Seidl (FC Dingolfing)