Nach 0:2 – Oldenburger SV erkämpft ein 2:2 gegen TuS Rotenhof

Der Oldenburger SV zeigte eine starke Moral und egalisierte ein 0:2 vor 160 Zuschauern in der zweiten Halbzeit auf dem kleinen Kunstrasenplatz am Schauenburger Platz. Jann-Ole Fiebelkorn (33.) und Henry Grothkopp (47.) hatten den TuS Rotenhof in Front gebracht.
Die ersten zwanzig bis fünfundzwanzig Minuten der Partie waren stark taktisch geprägt. Oldenburgs Coach Florian Stahl beschrieb den Ansatz der Gäste: „Wir kennen natürlich das sehr destruktive Spiel von Rotenhof, die aus meiner Sicht dann keine klare Spielanlage haben. Außerdem versuchen sie, den Ball lang zu schlagen und dann auf den zweiten Ball zu gehen. Aber das können sie dann auch wirklich richtig gut.“ Dennoch schlugen die Gäste eiskalt zu: Nach einem Umschaltspiel über den linken Flügel schoss Jann-Ole Fiebelkorn den TuS in der 33. Minute mit 1:0 in Führung.
Schockierend aus Sicht der Hausherren verlief dann der Start in den zweiten Durchgang. Direkt nach Wiederanpfiff (47.) profitierte Henry Grothkopp von einem katastrophalen individuellen Fehler im Oldenburger Aufbauspiel und schob zum 0:2 ins leere Tor ein.
Das 0:2 wirkte wie ein Weckruf für die Hausherren, die nun deutlich druckvoller agierten. Zwar ärgerte sich OSV-Trainer Stahl über eine verweigerte Elfmeterentscheidung („wo wir im Sechzehner gelegt werden und sie auf einmal auf Freistoß entscheidet“), doch nur wenig später profitierte Oldenburgs Finn Severin von einem Nichtpfiff und verkürzte in der 56. Minute auf 1:2.
Auch ein später in der Videobetrachtung als klarer Elfmeter erkanntes Handspiel fand nicht die richtige Entscheidung zugunsten des Oldenburger SV.
Oldenburg blieb weiter am Drücker und belohnte sich in der 65. Minute: Silas Bünning setzte sich auf dem Flügel stark durch und vollendete trocken zum 2:2-Ausgleich. In der Folge drängten die Hausherren auf den Siegtreffer, ließen jedoch beste Möglichkeiten durch Silas Bünning ungenutzt, sodass es beim Remis blieb.
Rotenhofs Trainer Henning Knuth zog nach Schlusspfiff von Schiedsrichterin Anna-Lena Heidenreich ein positives Fazit: „Also 2:2 in Oldenburg. Ich glaube, am Ende ist es eine gerechte Punkteteilung. Wir haben uns in alles reingeworfen, was da irgendwie kam, es mit, ja, allem verteidigt, was wir irgendwie hatten.“
Sein Gegenüber Florian Stahl trauerte hingegen den vergebenen Chancen nach: „Also das, was Rotenhof heute dargeboten hat, war schon sehr destruktiv, aber wenn du hier zwei Tore schießt, auch zielführend. Aber aufgrund der zweiten Halbzeit müssen wir das Spiel dann einfach gewinnen.“
Damit marschieren beide Mannschaften im Gleichschritt in der Tabelle. Nach drei Spieltagen haben die Ostholsteiner wie auch die Rendsburger, die Freitagnacht um die 90 Minuten herum für die Heimreise im Bus benötigten, 4 Punkte und exakt das gleiche Torverhältnis von 7:9.