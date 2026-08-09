 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

Nach 0:2 – Oldenburger SV erkämpft ein 2:2 gegen TuS Rotenhof

von Ismail Yesilyurt · Gestern, 19:52 Uhr · 0 Leser
Silas Bünning (re., Oldenburger SV), hier gegen Melih Cerrah (li., Inter Türkspor Kiel), gelang das wichtige 2-2.
Silas Bünning (re., Oldenburger SV), hier gegen Melih Cerrah (li., Inter Türkspor Kiel), gelang das wichtige 2-2. – Foto: Ismail Yesilyurt

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Der Oldenburger SV zeigte eine starke Moral und egalisierte ein 0:2 vor 160 Zuschauern in der zweiten Halbzeit auf dem kleinen Kunstrasenplatz am Schauenburger Platz. Jann-Ole Fiebelkorn (33.) und Henry Grothkopp (47.) hatten den TuS Rotenhof in Front gebracht.

Rotenhof nutzt OSV-Fehler gnadenlos aus

Die ersten zwanzig bis fünfundzwanzig Minuten der Partie waren stark taktisch geprägt. Oldenburgs Coach Florian Stahl beschrieb den Ansatz der Gäste: „Wir kennen natürlich das sehr destruktive Spiel von Rotenhof, die aus meiner Sicht dann keine klare Spielanlage haben. Außerdem versuchen sie, den Ball lang zu schlagen und dann auf den zweiten Ball zu gehen. Aber das können sie dann auch wirklich richtig gut.“ Dennoch schlugen die Gäste eiskalt zu: Nach einem Umschaltspiel über den linken Flügel schoss Jann-Ole Fiebelkorn den TuS in der 33. Minute mit 1:0 in Führung.

2.0-Torschütze Henry Grothkopp (li., Rotenhof).
2.0-Torschütze Henry Grothkopp (li., Rotenhof). – Foto: Olaf Wegerich

Schockierend aus Sicht der Hausherren verlief dann der Start in den zweiten Durchgang. Direkt nach Wiederanpfiff (47.) profitierte Henry Grothkopp von einem katastrophalen individuellen Fehler im Oldenburger Aufbauspiel und schob zum 0:2 ins leere Tor ein.

Oldenburg zeigt Moral und schlägt zurück

Das 0:2 wirkte wie ein Weckruf für die Hausherren, die nun deutlich druckvoller agierten. Zwar ärgerte sich OSV-Trainer Stahl über eine verweigerte Elfmeterentscheidung („wo wir im Sechzehner gelegt werden und sie auf einmal auf Freistoß entscheidet“), doch nur wenig später profitierte Oldenburgs Finn Severin von einem Nichtpfiff und verkürzte in der 56. Minute auf 1:2.

Auch ein später in der Videobetrachtung als klarer Elfmeter erkanntes Handspiel fand nicht die richtige Entscheidung zugunsten des Oldenburger SV.

Trainer Florian Stahl (Oldenburger SV) hatte nach dem 0-2 die richtigen Anweisungen an sein Team.
Trainer Florian Stahl (Oldenburger SV) hatte nach dem 0-2 die richtigen Anweisungen an sein Team. – Foto: Ismail Yesilyurt

Oldenburg blieb weiter am Drücker und belohnte sich in der 65. Minute: Silas Bünning setzte sich auf dem Flügel stark durch und vollendete trocken zum 2:2-Ausgleich. In der Folge drängten die Hausherren auf den Siegtreffer, ließen jedoch beste Möglichkeiten durch Silas Bünning ungenutzt, sodass es beim Remis blieb.

Zufriedene Gäste und ärgerliche OSV-Mienen

Rotenhofs Trainer Henning Knuth zog nach Schlusspfiff von Schiedsrichterin Anna-Lena Heidenreich ein positives Fazit: „Also 2:2 in Oldenburg. Ich glaube, am Ende ist es eine gerechte Punkteteilung. Wir haben uns in alles reingeworfen, was da irgendwie kam, es mit, ja, allem verteidigt, was wir irgendwie hatten.“

Sein Gegenüber Florian Stahl trauerte hingegen den vergebenen Chancen nach: „Also das, was Rotenhof heute dargeboten hat, war schon sehr destruktiv, aber wenn du hier zwei Tore schießt, auch zielführend. Aber aufgrund der zweiten Halbzeit müssen wir das Spiel dann einfach gewinnen.“

Damit marschieren beide Mannschaften im Gleichschritt in der Tabelle. Nach drei Spieltagen haben die Ostholsteiner wie auch die Rendsburger, die Freitagnacht um die 90 Minuten herum für die Heimreise im Bus benötigten, 4 Punkte und exakt das gleiche Torverhältnis von 7:9.

Stimme zum Spiel


Henning Knuth (Trainer TuS Rotenhof)

Fr., 07.08.2026, 19:30 Uhr
Oldenburger SV 1865
Oldenburger SV 1865Oldenburg
TuS Rotenhof
TuS RotenhofRotenhof
2
2
Abpfiff

  • Oldenburger SV: Cedric Cordes – Heinrich Lunau, Robin Bünning, Rico Mielke, Finn Severin (82. Mattis Markmann) - Luca Neumann – Marvin Müller (60. Patrick Schulz), Jan-Eric Kränzke (65. Noah Enseleit), Marcell Sobotta (84. Mika Wölk), Silas Bünning – Daniel Junge
  • Trainer: Florian Stahl
  • TuS Rotenhof: Justin Sörensen – Christoph Ohm, Dennis Bienwald, Lorenz Billerbeck, Justin Braun (52. Cedric Nielsen) – Felix Knuth, Til Berg – Felix Struck (71. Mats Henke), Kenneth Traulsen (90. Dustin Jacob), Henry Grothkopp (81. Moritz Gersteuer) – Jann-Ole Fiebelkorn (52. Paul Krämer),
  • Trainer: Henning Knuth
  • Schiedsrichter: Anna-Lena Heidenreich (VfB Lübeck)
  • Assistenten: Lukas Klingelhöfer, Jan Dalitz
  • Zuschauer: 160
  • Tore: 0:1 Jann-Ole Fiebelkorn (33.), 0:2 Henry Grothkopp (47.), 1:2 Finn Severin (56.), 2:2 Silas Bünning (65.)