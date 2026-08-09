Nach 0:2 – Oldenburger SV erkämpft ein 2:2 gegen TuS Rotenhof von Ismail Yesilyurt · Gestern, 19:52 Uhr · 0 Leser

Silas Bünning (re., Oldenburger SV), hier gegen Melih Cerrah (li., Inter Türkspor Kiel), gelang das wichtige 2-2. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der Oldenburger SV zeigte eine starke Moral und egalisierte ein 0:2 vor 160 Zuschauern in der zweiten Halbzeit auf dem kleinen Kunstrasenplatz am Schauenburger Platz. Jann-Ole Fiebelkorn (33.) und Henry Grothkopp (47.) hatten den TuS Rotenhof in Front gebracht.

Rotenhof nutzt OSV-Fehler gnadenlos aus Die ersten zwanzig bis fünfundzwanzig Minuten der Partie waren stark taktisch geprägt. Oldenburgs Coach Florian Stahl beschrieb den Ansatz der Gäste: „Wir kennen natürlich das sehr destruktive Spiel von Rotenhof, die aus meiner Sicht dann keine klare Spielanlage haben. Außerdem versuchen sie, den Ball lang zu schlagen und dann auf den zweiten Ball zu gehen. Aber das können sie dann auch wirklich richtig gut.“ Dennoch schlugen die Gäste eiskalt zu: Nach einem Umschaltspiel über den linken Flügel schoss Jann-Ole Fiebelkorn den TuS in der 33. Minute mit 1:0 in Führung.

2.0-Torschütze Henry Grothkopp (li., Rotenhof). – Foto: Olaf Wegerich

Schockierend aus Sicht der Hausherren verlief dann der Start in den zweiten Durchgang. Direkt nach Wiederanpfiff (47.) profitierte Henry Grothkopp von einem katastrophalen individuellen Fehler im Oldenburger Aufbauspiel und schob zum 0:2 ins leere Tor ein. Oldenburg zeigt Moral und schlägt zurück Das 0:2 wirkte wie ein Weckruf für die Hausherren, die nun deutlich druckvoller agierten. Zwar ärgerte sich OSV-Trainer Stahl über eine verweigerte Elfmeterentscheidung („wo wir im Sechzehner gelegt werden und sie auf einmal auf Freistoß entscheidet“), doch nur wenig später profitierte Oldenburgs Finn Severin von einem Nichtpfiff und verkürzte in der 56. Minute auf 1:2.

Auch ein später in der Videobetrachtung als klarer Elfmeter erkanntes Handspiel fand nicht die richtige Entscheidung zugunsten des Oldenburger SV.

Trainer Florian Stahl (Oldenburger SV) hatte nach dem 0-2 die richtigen Anweisungen an sein Team. – Foto: Ismail Yesilyurt