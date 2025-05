Nach 0:2: Abensberg II dreht in Verlängerung auf und siegt mit 6:2

Der Aufstiegstraum des SSV Lanshut-Schönbrunn ist geplatzt. Der Vize-Meister der A-Klasse Landshut unterlag in Attenhofen vor der Relegations-Minuskulisse von nur 244 Zuschauern dem TSV Abensberg II deutlich mit 2:6. Die Partie wurde aber erst in der Verlängerung entschieden, die Schönbrunn nach einer Ampelkarte für Keeper Sergiu Tatu in Unterzahl bestreiten musste. Die siegreichen Poschenrieder-Jungs müssen nun der SG Mallersdorf / Grafentraubach die Daumen drücken. Wenn der Vize-Champion der Kreisliga Donau-Laaber am Freitagabend in der Relegation zur Bezirksliga den SV Hofkirchen packt, sind die "Babonen" auch in der kommenden Saison Kreisklassist. Falls nicht, kommt es am Sonntag (Anstoß: 15 Uhr) in Laberweinting zum entscheidenden Duell gegen den FC Wallersdorf.