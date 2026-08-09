Nach 0:1-Rückstand: Alemannia Aachen überrollt Verl in Halbzeit zwei

Faton Ademi (Bildmitte) sorgte für den Ausgleichstreffer. – Foto: IMAGO/ Beautiful Sports

Der F.C. Hansa Rostock ist mit einem knappen Auswärtssieg bei TSG 1899 Hoffenheim II in die neue Saison der 3. Liga gestartet. Rot-Weiss Essen erlebt ein Debakel. Der Relegations-Verlierer zur 2. Bundesliga führt beim 1. FC Saarbrücken bereits mit 2:0, verliert am Ende aber noch mit 2:5. Am Sonntagabend sezte Alemannia Aachen im heimischen Tivoli ein Ausrufezeichen. Trotz anfänglichen Rückstands gewannen die Kaiserstädter leztlich noch mit 4:1 gegen den SC Verl.

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Lennemann sichert Hansa-Sieg

Der F.C. Hansa Rostock hat zum Auftakt der neuen Saison in der 3. Liga einen knappen Auswärtssieg gefeiert. Beim Aufsteiger TSG 1899 Hoffenheim II setzte sich die Mannschaft mit 3:2 durch und nahm damit direkt die ersten drei Punkte mit.

Rostock erwischte den besseren Start und ging früh in Führung. Andreas Voglsammer traf in der 13. Minute zum 0:1, doch Hoffenheim II fand schnell eine Antwort. Muhammed Yasin Batuhan Zor glich in der 22. Minute aus und sorgte dafür, dass die Gastgeber im Spiel blieben. Die nächste Rostocker Führung ließ dennoch nicht lange auf sich warten: Wieder war es Voglsammer, der in der 33. Minute zum 1:2 traf und damit seinen Doppelpack schnürte. Noch vor der Pause kam Hoffenheim II allerdings erneut zurück: Jakov Dedić erzielte in der 45. Minute das 2:2 und stellte die Partie damit wieder auf Anfang. Nach dem Seitenwechsel war es dann Bernie Lennemann, der für Rostock den entscheidenden Treffer setzte. In der 51. Minute traf er zum 2:3, das bis zum Ende Bestand hatte. Für Hansa ist es damit ein gelungener Start in die neue Spielzeit, auch wenn Hoffenheim II dem Favoriten über weite Strecken einiges abverlangte. Die Bundesliga-Reserve zeigte Moral, glich zweimal aus, blieb am Ende aber ohne Punkt. Rostock dagegen nutzte seine Offensivmomente konsequent und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Am Ende zählt aus Sicht der Kogge nur das Ergebnis.

________________ Saarbrücken macht aus 0:2 ein 5:2

Für Rot-Weiss Essen hätte dieser Saisonstart kaum bitterer laufen können. Der Klub, der in der vergangenen Spielzeit erst in der Relegation zur 2. Bundesliga an Greuther Fürth scheiterte und auch in der neuen Saison zu den Titelkandidaten zählt, verlor am 1. Spieltag der 3. Liga beim 1. FC Saarbrücken mit 2:5 - und das nach einer frühen 2:0-Führung. Dabei begann die Partie aus Essener Sicht fast ideal. Ben Hüning brachte RWE in der 11. Minute in Führung, Semir Telalovic erhöhte nach gut einer halben Stunde sogar auf 2:0 (32.). Zu diesem Zeitpunkt schien der Favorit auf Kurs zu sein, doch diese Sicherheit hielt nur wenige Sekunden. Mladen Cvjetinovic verkürzte praktisch im direkten Gegenzug auf 1:2 (33.) und brachte Saarbrücken zurück in die Partie. Noch vor der Pause kippte die Stimmung endgültig. Christian Kühlwetter traf in der 45. Minute zum 2:2 und stellte den Spielstand wieder auf Anfang. Für Essen war es ein Wirkungstreffer, denn aus der vermeintlich komfortablen Führung wurde binnen weniger Minuten ein offenes Spiel, in dem Saarbrücken zunehmend Oberwasser bekam. Nach dem Seitenwechsel setzte Kai Brünker, der erst in der 58. Minute für Alexander Staff gekommen war, den nächsten Treffer. Der Stürmer traf in der 74. Minute zum 3:2 und drehte die Partie damit komplett. Essen fand darauf keine passende Antwort mehr, stattdessen wurde es in der Schlussphase noch deutlich. Siemen Voet erhöhte in der 89. Minute auf 4:2, ehe Kelsey Owusu tief in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 5:2 setzte (90.+7). Für Saarbrücken ist es ein Auftakt nach Maß, weil die Mannschaft von Argirios Giannikis nach einem frühen Zwei-Tore-Rückstand nicht nur zurückkam, sondern den Gegner am Ende klar bezwang. Für RWE dagegen ist diese Niederlage ein herber Dämpfer zum Start. Die Mannschaft von Uwe Koschinat hatte das Spiel zunächst im Griff, verlor nach dem schnellen Anschlusstreffer aber Stück für Stück die Kontrolle und steht nach dem 1. Spieltag direkt unter Druck. ________________ Aachen dreht nach im zweiten Durchgang auf

Alemannia Aachen hat zum Auftakt der 3. Liga einen Rückstand gedreht und den SC Verl mit 4:1 besiegt. Die Gäste erwischten den besseren Moment und gingen nach einem Aachener Ballverlust in Führung. Felix Vogler nutzte den Fehler, setzte sich durch und schob zum 1:0 ein (22.).

Nach dem Seitenwechsel schlug Aachen zurück. Faton Ademi kombinierte sich mit Mika Schroers durch und vollendete den Doppelpass im Strafraum zum Ausgleich (52.). Wenig später drehte die Alemannia die Partie: Daniel Starodid setzte sich auf der linken Seite durch und legte für Mika Schroers auf, der ins rechte Eck traf (60.).

Verl fand anschließend kaum noch ins Spiel zurück. In der Schlussphase sorgte Lukas Scepanik für die Vorentscheidung, als er nach einer Hereingabe von Fabio Torsiello nur noch den Fuß hinhalten musste (82.). Kurz darauf setzte Daniel Starodid den Schlusspunkt. Nach einem Ballgewinn im Pressing und Zuspiel von Georg Ermolaev überwand er Torhüter Timo Schlieck im Eins-gegen-eins zum 4:1 (88.).

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Der nächste Spieltag der 3. Liga

2. Spieltag

Fr., 14.08.26 19:00 Uhr FC Würzburger Kickers - SV Wehen Wiesbaden

Sa., 15.08.26 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - TSG 1899 Hoffenheim II

Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SC Preußen Münster - FC Ingolstadt 04

Sa., 15.08.26 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - TSV Havelse

Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - Alemannia Aachen

Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SV Meppen - SG Sonnenhof Großaspach

Sa., 15.08.26 16:30 Uhr SC Verl - MSV Duisburg

So., 16.08.26 13:30 Uhr F.C. Hansa Rostock - SV Waldhof Mannheim

So., 16.08.26 16:30 Uhr SSV Jahn Regensburg - 1. FC Saarbrücken

So., 16.08.26 19:30 Uhr VfB Stuttgart II - Viktoria Köln