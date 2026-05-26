Nach 0:1 noch 10:1 – Würm/Lindern in Poleposition um Platz zwei?

– Foto: Daniel Frenken

Auch nach dem 28. Spieltag bleibt der Kampf um Platz zwei der Kreisliga A Heinsberg zwischen dem SC Selfkant und der SG Union Würm/Lindern spannend. Während Würm/Lindern deutlich mit 10:1 gegen Absteiger VfR Übach-Palenberg gewann, setzte sich der SC Selfkant mit 3:1 bei Germania Rurich durch.

Das Spiel in Lindern begann mit einer Unaufmerksamkeit der Gastgeber, und prompt brachte Mert Sayin den VfR in der dritten Minute in Führung. Doch anschließend war von den Gästen über die gesamte Spielzeit so gut wie nichts mehr zu sehen, während die SG Ball und Gegner laufen ließ. Bereits zur Pause hieß es 7:1 für Würm/Lindern.

Nach dem Seitenwechsel gingen die Hausherren dann etwas schludrig mit den zahlreichen Möglichkeiten um, denn am Ende hätte das Spiel noch höher als 10:1 ausgehen können. Für die zehn Treffer sorgten derweil nur fünf Spieler: Benjamin Jansen, Felix Sebastian Jansen, Marc Röhlen, Tim Janes und Maurice Muth trafen jeweils doppelt.

In Rurich ging Selfkant als Favorit ins Spiel und wurde dieser Rolle auch weitgehend gerecht. Die Gästeführung durch Bram Loete (13.) baute Robin Neukirchen nach 31 Minuten auf 2:0 aus. Nach einem Querpass von Julian Köber verkürzte anschließend Florian Eisen auf 1:2 (41.). Danach mussten die Gäste lange auf die Entscheidung warten, denn erst in der Nachspielzeit machte Bram Loete mit dem 3:1 alles klar.

„In den letzten beiden Spielen ist ordentlich Spannung drin. Wenn man die letzten beiden Begegnungen vergleicht, dann hat Selfkant noch ein schweres Spiel gegen Dynamo und ein vermeintlich leichtes gegen Karken. Wir haben mit Millich und Dremmen noch zwei harte Nüsse zu knacken. Dann wird man sehen, wer am Ende die besseren Nerven hat und auf dem zweiten Platz landet. Spannender kann ein Saisonfinale doch nicht sein“, sagte Union-Trainer Sean King.

Im Tabellenkeller hat der SV Scherpenseel-Grotenrath seine Minimalchance auf den Klassenerhalt gewahrt. Zu Hause gewann das Team mit 4:1 gegen Absteiger Grün-Weiß Karken. Zur gleichen Zeit unterlag der FSV Geilenkirchen mit 2:4 beim SV Golkrath und hat nun vier Zähler mehr auf dem Konto als Scherpenseel, jedoch schon eine Partie mehr ausgetragen.

In Golkrath ging Geilenkirchen, das mit einem Sieg die Klasse gesichert hätte, nach drei Minuten durch Niklas Jansen in Führung. Nach dem 1:1 von Niklas Gottwald passierte lange nichts mehr, ehe noch zahlreiche Tore fielen: Jan Gottschalk erzielte das Golkrather 2:1 per Strafstoß (79.), Albjon Gashi glich in der 89. Minute aus. Anschließend gelangen Golkrath noch zwei Treffer durch Noel Weyand und Steffen Brodermann.

Außerdem gewann Meister Dynamo Erkelenz knapp mit 3:2 beim SV Waldenrath/Straeten, wobei der Siegtreffer erst in der Nachspielzeit durch Thomas Schmidt fiel. Der SV Brachelen gewann 4:2 beim SV Roland Millich, Union Schafhausen II besiegte den TuS Rheinland Dremmen im Derby mit 4:2, und der Oberbrucher BC trennte sich 2:2 vom SV Breberen.