Nach 0:1 in Röhrmoos: Echinger Frauen stecken tief im Abstiegssumpf

Echings Frauen um Magdalena Merkl – Foto: Michalek

Die Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten verschärft die Lage. Nun muss der TSV Eching am Sonntag gegen Forstern gewinnen.

Jetzt wird’s richtig eng: Durch die 0:1 (0:0)-Pleite bei der SpVgg Röhrmoos müssen die Bezirksoberliga-Kickerinnen aus Eching auch den nächsten direkten Konkurrenten ziehen lassen und stecken vorerst tief in der Abstiegszone fest. Dabei hätten die Gäste das Spiel aus Sicht von Julia Heckmair, Abteilungsleiterin Damen beim TSV, eigentlich gar nicht verlieren dürfen.

Immerhin war den Zebras in Abwesenheit ihres Cheftrainers Marvin Frehe ein guter Start in die Partie gelungen. Selbst im Anschluss an eine frühe verletzungsbedingte Umstellung zeigten die Echingerinnen immer wieder anständige Ansätze. Letztlich segelte ein Schuss von Elise Lutz aus der zweiten Reihe nur knapp am Kasten vorbei. Allerdings sind die Gastgeberinnen in dieser von vielen Zweikämpfen geprägten ersten Hälfte durch ihr hohes Pressing ebenso zu klaren Möglichkeiten gekommen. So hatte die TSV-Auswahl nach einem Alleingang Glück, dass Keeperin Vicky Mucha mit einer Glanzparade die Null festhalten konnte.

In der Pause hatte sich der TSV laut Abteilungsleiterin vorgenommen, „weiterhin so als Team aufzutreten – mit dem entsprechenden Willen und der Leidenschaft, die auch wirklich jeder an den Tag gelegt hat“. Nach der Rückkehr auf den Rasen agierten die Zebras dann allerdings oft zu hektisch und ließen in der gegnerischen Hälfte zudem die eigene Effizienz vermissen. Der einzige weitere Abschluss ging zu zentral aufs Tor. Doch die Truppe aus Röhrmoos sei aus dem Spiel heraus ebenfalls nicht mehr wirklich gefährlich geworden, so Heckmair weiter, weshalb erst ein Foulelfmeter für die Entscheidung in dem sehr mittelfeldlastigen Kellerduell sorgen sollte. Julia Meißner verwandelte den Strafstoß zum 1:0 für die SpVgg (59.).

„Ein Unentschieden wäre aufgrund des Spielverlaufs gerecht gewesen“, mutmaßt Julia Heckmair. Damit steht dem Tabellenvorletzten bereits am Sonntag (15 Uhr) das vermeintlich entscheidende Heimmatch gegen die Reserve des FC Forstern bevor. Auch die 28-Jährige weiß: „Man muss auf jeden Fall gegen Forstern gewinnen, um die Klasse halten zu können.“