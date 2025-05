Nach 0:1 in Kammerberg: Jetzt braucht der BC Attaching Schützenhilfe

Die SpVgg Kammerberg hat im Bezirksliga-Derby einen knappen, aber verdienten 1:0-Sieg eingefahren. Den Attachingern droht nun die Relegation.

Kammerberg/Attaching – Nach dem Schlusspfiff sackten Attachings Spieler erschöpft auf dem Rasen zusammen. Sie hatten sich ausgepowert – und sind dennoch leer ausgegangen. Auch, weil sie zu viel hinterherlaufen mussten. Die SpVgg Kammerberg war cleverer und hat deshalb mit 1:0 (0:0) gewonnen. Während die Gäste wohl schon einmal für die Relegation planen müssen, werden die Kammerberger eine komplizierte Saison in der oberen Tabellenhälfte beenden. Dies steht bereits vor dem Saisonfinale in einer Woche fest.

Nach dem Seitenwechsel ging es zunächst so weiter – ehe die Spielvereinigung zuschlug. Mit einem Treffer, wie ihn jüngst die Deutsche Nationalmannschaft im Länderspiel gegen Italien schoss. Nach einer Ecke schaltete Mario Stanic blitzschnell, während sich Attaching noch sortierte. Die Gäste wurden komplett überrumpelt. Sie verloren unter anderem Domenik Kaiser am zweiten Pfosten aus den Augen, der die Stanic-Flanke zum 1:0 einnickte (54.).

Im Anschluss versuchten die Attachinger zwar viel. Doch im Spiel nach vorne fehlte, wie so oft in dieser Saison, die Genauigkeit und Entschlossenheit. Oder auch: die Qualität.

SpVgg war dem zweiten Tor näher als Attaching dem ersten

Weil die Kammerberger gute Möglichkeiten auf den zweiten Treffer vergaben, blieb es allerdings bis in die Schlussminuten beim knappen Vorsprung. Der BCA hätte mit einer Aktion immerhin einen Punkt mitnehmen können – doch auch dafür reichte es an diesem Tag nicht. So jubelte die Mannschaft, für die es „nur“ noch um die bestmögliche Platzierung in der Abschlusstabelle ging. Attaching ist jetzt auf Schützenhilfe angewiesen.

Moritz Stalter