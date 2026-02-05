Nabil Musa verstärkt die Offensive von Germania Bleckenstedt

– Foto: Rocco Bartsch

Mit Nabil Musa erhält die Mannschaft zur kommenden Phase einen jungen und ehrgeizigen Offensivspieler. Der 23-Jährige sucht bewusst den sportlichen Konkurrenzkampf und möchte sich über diesen Schritt weiterentwickeln.

Musa wechselt vom Landesligisten SV Lengede, zu dem er im Sommer vom Aufsteiger BV Germania Wolfenbüttel gestoßen war. In der Hinrunde kam er in sieben Einsätzen auf fünf Treffer und war damit torgefährlichster Angreifer beim abstiegsbedrohten Vorletzten.

Auch fußballerisch bringt der Neuzugang eine fundierte Ausbildung mit. In seiner Jugendzeit lief er unter anderem für die Nachwuchsmannschaften von Eintracht Braunschweig und Germania Halberstadt auf.