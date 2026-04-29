Nabil El-Hany geht in sein drittes Jahr am Uhlenkrug

El-Hany verlängert beim ETB – Foto: ETB Schwarz-Weiß Essen

Günther Oberholz, zweiter Vorsitzender der Schwarz-Weißen, sagt zur Vertragsverlängerung: „Nabil wird im Sommer in seine dritte Saison beim ETB gehen. Wir sehen bei ihm noch enormes Entwicklungspotential. Seine Verletzung hat ihn natürlich etwas zurückgeworfen, aber wir haben volles Vertrauen, dass er mit Beginn der neuen Spielzeit wieder richtig einsteigen wird. Wir sind absolut davon überzeugt, dass er uns mit seiner guten Technik und Gefährlichkeit vor dem Tor weiterhelfen wird, wenn er wieder topfit ist.“



„Diese Saison lief wegen der Verletzung nicht wie geplant. Trotzdem war für mich klar, dass ich beim ETB bleibe. Ich weiß, was ich kann, und ich will das in der nächsten Saison wieder zeigen. Momentan gebe ich alles und arbeite hart daran, noch stärker zurückzukommen. Mein Ziel ist es, in der neuen Spielzeit verletzungsfrei zu bleiben, regelmäßig auf dem Platz zu stehen und der Mannschaft mit guten Leistungen zu helfen. Ich will Verantwortung übernehmen, meinen Beitrag zum Erfolg des Teams leisten und gemeinsam mit der Mannschaft eine starke Saison spielen“, freut sich Nabil El-Hany schon auf die kommende Spielzeit.