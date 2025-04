Nabil El-Hany bleibt dem ETB SW Essen erhalten

Anstrebender Lehrer

Im letzten Sommer wechselte er dann zurück zum Uhlenkrug, wo er in dieser Spielzeit zumeist im offensiven Mittelfeld eingesetzt wurde. In seiner ersten Saison in der Oberliga Niederrhein kam er bisher immerhin auf 23 Meisterschaftsspiele, in denen ihm zwei Tore gelangen. Nabil El-Hany ist Lehramtsstudent für die Fächer Sport und Sozialwissenschaften an der Universität Duisburg-Essen.