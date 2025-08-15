Nabburger und Haselbacher Siegesserie auf dem Prüfstand

Kopf an Kopf an der Tabellenspitze der Kreisliga West stehen der TV Nabburg und der SV Haselbach. Beide weisen vorm 5. Spieltag immer noch eine weiße Weste vor. Die beiden Siegesserien könnten am Sonntag ins Wanken geraten. Da müssen die Nabburger beim FC OVI-Teunz Farbe bekannen, während Überraschungsteam SV Haselbach gegen den TSV Detag Wernberg Heimrecht genießt. Bereits am Samstag steht der brisante Lokalschlager zwischen dem FC Schmidgaden und der DJK Dürnsricht-Wolfring im Plan.



Da ist eine große Zuschauerkulisse garantiert: Beim 1. FC Schmidgaden (6., 6) ist zum Auftakt des fünften Spieltags die benachbarte DJK Dürnsricht-Wolfring (14., 0) zugegen. Während sich die Hausherren der Partie zuletzt mit einem 2:0 gegen den FC OVI-Teunz den Dreier einholten, musste sich der Aufsteiger gegen den SV Schwandorf-Ettmannsdorf II geschlagen geben.







Der TSV Dieterskirchen (11., 3) reist am kommenden Sonntag zum SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (3., 8) an. Die Gäste des Matches sicherten sich am vergangenen Wochenende bei der DJK Dürnsricht-Wolfring den Dreier, während der TSV gegen den SC Katzdorf knapp verlor.







Der FC OVI-Teunz (9., 5) empfängt am kommenden Wochenende den TV Nabburg (1., 12) zum fünften Spieltag. Bisher ungeschlagen setzte sich der TVN zuletzt gegen den TSV Stulln durch und steht somit an der Tabellenspitze. OVI-Teunz musste sich hingegen vor Wochenfrist beim 1. FC Schmidgaden geschlagen geben.







Beim SV Kemnath a.B. (7., 6) ist diesmal der noch sieglose TSV Nittenau (12., 1) zu Gast. Die Kicker vom Buchberg haben noch ein Nachholspiel gegen den SV Diendorf offen vom vergangenen Spieltag; die Gäste traten zuletzt auf heimischem Terrain an und mussten dabei gegen den SV Haselbach eine Niederlage einstecken.







Der SV Haselbach (2., 12) ist bisher ebenfalls ungeschlagen auf dem Siegertreppchen der Tabelle zu finden. Jüngst holten sich die Haselbacher den Dreier beim TSV Nittenau. Am fünften Spieltag ist der TSV Detag Wernberg (10., 3) zu Gast, die sich am vergangenen Wochenende die Maximalausbeute gegen die SG Silbersee 08 einholte und seine ersten Sieg der Saison feiern durfte.





Bei der SG Silbersee 08 (5., 7) geht am Sonntag der TSV Stulln (4., 7) auf Stippvisite. Beide Kontrahenten stehen punktgleich in der Tabelle und mussten sich zuletzt geschlagen geben: die SG beim TSV Detag Wernberg mit 5:2, der TSV nur knapp gegen den TV Nabburg im 3:4.





Der SC Katzdorf (6., 7) empfängt zum fünften Spieltag den SV Diendorf (13., 0). Der SC sicherte sich am vergangenen Wochenende beim TSV Dieterskirchen die Maximalausbeute, Diendorf hingegen holt den vierten Spieltag gegen den SV Kemnath a.B. erst in einer Woche nach.