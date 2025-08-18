Nabburg zerlegt OVI-Teunz – Schmidgaden feiert Derbysieg

Auch nach dem fünften Spieltag stehen der TV Nabburg und der SV Haselbach weiter ohne Makel an der Tabellenspitze der Kreisliga West. Während Haselbach einen 3:1-Heimerfolg gegen den schwach gestarteten TSV Detag Wernberg feierte, ließen es die Nabburger so richtig krachen. Auswärts brachten sie dem FC OVI-Teunz eine 0:6-Schlappe bei. Überhaupt war es ein Spieltag der Favoritensiege. So gewann die aktuelle obere Tabellenhälfte ausnahmslos ihre Spiele.



Mit einem späten Treffer sicherte sich der 1. FC Schmidgaden am Samstag die Derbypunkte daheim. Zu Gast war Nachbar DJK Dürnsricht-Wolfring, die vor 250 Zuschauern keine Chance verwerten konnte. In der 71. Minute sah Moritz Wifling (Dürnsricht) die Zeitstrafe, kaum abgelaufen erzielte Leon Pennerstorfer durch seine Bude in der 81. Minute den Siegestreffer für die Hausherren. Zuvor hatte die Heimelf bereits einen Elfmeter verschossen. Schiedsrichter: Josef Baier, Franz Bucher, Heinrich Kurzendorfer







Vor 70 Besuchern blieben die Punkte am vergangenen Wochenende beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf II daheim. Zu Gast war der TSV Dieterskirchen. Lukas Jobst brachte in der 16. Minute die Hausherren in Front, Andreas Ruhland sorgte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2.) für Ausgleich. In der zweiten Halbzeit versenkte Sebastian Meiherhofer (72.) zur erneuten Führung und Basel Kasem besiegelte den Heimdreier in der 75. Minute. Schiedsrichter: Martin Birnbeck, Franz Röhrl, Danny Schmidt







Der FC OVI-Teunz konnte am letzten Spieltag vor 110 Zuschauern keine Chancen verwerten, der angereiste TV Nabburg hingegen gleich sechs. In der 26. Minute brachte Nico Sporer den TV in Führung, Patrick Bauer erhöhte in der 58. Minute. Zum 0:3 brachte es Artur Evtuschenko in der 67. Minute und Nico Sporer legte in der 68. Minute nochmal nach. Finn Grünauer versenkte in der 72. Minute zum 0:5 und Stoyan Soykov besiegelte in der 78. Minute endgültig die Maximalausbeute. Für die Hausherren gab es in der 84. Minute noch eine Zeitstrafe (Daniel Kellner). Schiedsrichter: Josef Baier, Georg Dietlinger, Daniel Saleki







Auch beim SV Kemnath a.B. blieben die Punkte am vergangenen Wochenende daheim. Vor 100 Fans musste sich der TSV Nittenau geschlagen geben. Noch in der ersten Halbzeit brachte Tormaschine Alexander Grill den SV in Führung (44.), was von Alexander Dechant in der 78. Minute mit einem Ausgleichstreffer beantwortet wurde. Doch Grill netzte nicht nur zweimal in Folge erneut für die Hausherren ein (81., 84.), sondern nahm auch den Elfmeter in der 88. Minute mit und führte seine Mannschaft so zum 4:1-Heimsieg. Schiedsrichter: Ronny Kohlhoff, Ralf Waworka, Sebastian Hutzler







Der TSV Detag Wernberg musste sich am fünften Spieltag vor 150 Schaulustigen beim SV Haselbach geschlagen geben. Bereits in der 13. Minute netzte Fabian Hölzl für den SV ein, Alexander Ertl erhöhte in der 15. Minute und Felix Birzer brachte es in der 25. Minute zum 3:0 für die Hausherren. Einen Anschlusstreffer landete Emil Kitzmann in der 45. Minute. Kurz vor Schluss sah Michael Schmid noch die Zeitstrafe (SV Haselbach), doch das änderte auch nichts mehr am Ergebnis. Schiedsrichter: Alexander Nistschuk, Gerd Söllner, Jürgen Stauber







Bei der SG Silbersee 08 war am vergangenen Spieltag der TSV Stulln zu Gast, die sich vor 100 Zuschauern geschlagen geben musste. In Front gingen die Gastgeber durch Simon Gerhardinger, der den Elfmeter in der vierten Minute dankend annahm. Dominik Voith erhöhte in der 25. Minute und baute die Führung in der 34. Minute weiter aus. Stefan Müller sorgte in der 60. Minute für das 4:0 und Dominik Voith legte in der 76. Minute noch eine Bude drauf. Die Nachspielzeit brachte den Gästen noch eine Chancenverwertung durch Fabio Cordio ein (90.+1.). Schiedsrichter: Wilhelm Hirsch, Patrick Lache, Helmut Meindl







Der SC Katzdorf konnte sich am vergangenen Wochenende vor 183 Fans knapp gegen den angereisten SV Diendorf durchsetzen. Das 1:0 landete Markus Feigt in der 31. Minute, doch Jonas Leyerer gelang in der 49. Minute der Ausgleich. Markus Feigt sicherte in der 61. Minute dann die Maximalausbeute. Zeitstrafen gab es in der 88. Minute für Stefan Bauer (SV Diendorf) und Markus Feigt (SC Katzdorf. Schiedsrichter: Leonhard Hammerer, Stefan Mehrl, Robert Frank