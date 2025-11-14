 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligavorschau
Die DJK Dürnsricht (vorne) freut sich aufs Heim-Derby gegen Schmidgaden.
Die DJK Dürnsricht (vorne) freut sich aufs Heim-Derby gegen Schmidgaden. – Foto: Redaktion Schwandorf

Nabburg will sich rehabilitieren – Derby in Dürnsricht

18. Spieltag: Ettmannsdorf II fährt als klarer Favorit nach Dieterskirchen +++ Detag fordert den Ersten heraus +++ Kemnath vor Pflichtaufgabe bei Schlusslicht Nittenau

Abgesehen von zwei Nachholspielen nächsten Sonntag, verabschiedet sich die Kreisliga West an diesem Wochenende in die Winterpause. Bereits am Samstag steigen zwei interessante Begegnungen. Tabellenführer SV Haselbach muss beim TSV Detag Wernberg Farbe bekennen, parallel steigt das Lokalderby DJK Dürnsricht gegen FC Schmidgaden. Tags darauf stehen die Spitzenteams SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (in Dieterskirchen) und SV Kemnath a.B. (in Nittenau) auswärts vor vermeintlichen Pflichtaufgaben.

Hinspiel: 1:3. Im Hinrundenduell setzte sich der SV Haselbach (1., 38) durch und ist nun am Samstag zum Re-Match beim TSV Detag Wernberg (9., 22) zu Gast. Haselbach setzte sich am vergangenen Spieltag klar gegen den TSV Nittenau durch und ist erstmal wieder Tabellenführer. Für Detag Wernberg war dagegen nur ein Punkt gegen die SG Silbersee 08 drin.

Hinspiel: 0:1. Ebenfalls bereits am Samstag ist bei der DJK Dürnsricht-Wolfring (12., 10) der 1. FC Schmidgaden (10., 14) zugegen, der sich im Hinspiel knapp den Dreier sicherte. Zuletzt gab es für Dürnsricht bei der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II einen achtbaren Punkt im torlosen Remis. Und auch Schmidgaden konnte sich zuletzt beim FC OVI-Teunz einen Zähler im 2:2-Remis einholen.

Hinspiel: 6:0. Der Rangzweite TV Nabburg (2., 38) empfängt am 18. Spieltag den FC OVI-Teunz (8., 23). Im Hinspiel sicherte sich der TV klar die Maximalausbeute, musste sich allerdings am vergangenen Spieltag gegen den TSV Stulln geschlagen geben. Der Gast aus OVI-Teunz sicherte sich am letzten Wochenende zumindest einen Punkt gegen den 1. FC Schmidgaden.

Hinspiel: 1:4. Beim TSV Nittenau (14., 8) gibt am Sonntag der SV Kemnath a.B. (4., 34) sein Stelldichein, der sich im Hinspiel den Dreier schnappte. Mit einem klaren Heimsieg sicherte sich Kemnath a.B. auch zuletzt gegen den SV Diendorf die Maximalausbeute. Währenddessen musste sich Schlusslicht Nittenau beim SV Haselbach klar und deutlich geschlagen geben musste.

Hinspiel: 1:5. Die SG Silbersee 08 (6., 26) holte sich im Hinspiel klar die Punkte und tritt am 18. Spieltag beim TSV Stulln (5., 27) zum Rückspiel an. Zuletzt war für die SG Silbersee immerhin ein Punkt im Unentschieden gegen den TSV Detag Wernberg drin. Dagegen konnte sich der TSV Stulln vor Wochenfrist den Dreier beim TV Nabburg einholen.

Hinspiel: 1:3. Der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (3., 37) reist am kommenden Sonntag klar favorisiert zum TSV Dieterskirchen (13., 9). Im Hinspiel holte sich Ettmannsdorf II die Maximalausbeute, doch stolperte am vergangenen Spieltag beim torlosen Remis gegen die DJK Dürnricht-Wolfring. Dieterskirchen musste sich am letzten Wochenende beim SC Katzdorf klar geschlagen geben.

Hinspiel: 1:2. Knapp den Dreier sicherte sich der SC Katzdorf (7., 26) im Hinspiel gegen den SV Diendorf (11., 12). Am letzten Wochenende war für Diendorf keine Chancenverwertung und somit auch kein Punkt beim SV Kemnath a.B. drin. Die Katzdorfer Mannschaft hingegen feierte zuletzt einen deutlichen Heimerfolg gegen den TSV Dieterskirchen.

