Nabburg vorerst Erster – Haselbach siegt last-Minute

Während der bisherige Spitzenreiter SV Schwandorf-Ettmannsdorf II wegen einer Absage des Heimspiels tatenlos zuschauen musste, nutzte der TV Nabburg die Gunst der Stunde: Die Mannen vom Spielertrainer-Duo Ralph Egeter und Stoyan Stoykov gewannen bei Detag Wernberg mit 4:1 und übernehmen – zumindest fürs Erste – die Tabellenführung. Zurück in der Spur ist der SV Haselbach. Der Rangdritte feierte in Diendorf einen Last-Minute-Auswärtssieg. Ganz spät traf auch der TSV Stulln und sicherte sich dadurch gegen OVI-Teunz (3:3) noch einen Punkt.



Je einen Punkt gab es am Sonntag für den TSV Stulln und den FC OVI-Teunz, die vor 120 Zuschauern ein torreiches Remis ablieferten. Fabian Frank brachte die Gäste in der 17. Minute in Front und Manuel Löffelmann erhöhte in der 49. Minute, dann kamen auch die Hausherren zum Abschluss, Wilhelm Frank verkürzte durch eine Bude in der 57. Minute. In der 61. Minute erhöhte Christian Uschold nochmal für den FC, dann nutzte Tobias Lippert eine Chance (66.) um auf 2:3 zu verkürzen und Wilhelm Frank schob in der Nachspielzeit (90.+1.) den Ausgleichstreffer ein. Schiedsrichter: Ronny Kohlhoff, Lukas Höcherl, Johann Weingärtner







Trotz früher Führung für den TSV Dieterskirchen ging die Maximalausbeute vor 100 Besuchern an die angereiste SV Kemnath a.B. Lukas Schmirler erzielte in der 17. Minute das 1:0, doch Alexander Grill versenkte in der 62. Minute nicht nur zum Ausgleich, sondern netzte in der 66. Minute erneut ein, was die Gäste in Front brachte. In der 82. Minute bekam Lukas Hölzl die Zeitstrafe (Dieterskirchen) und Marius Luber besiegelte den Dreier in der 90. Minute für Kemnath a.B. Schiedsrichter: Erich Krumbholz, Mario Bauer, Manuel Dinter







Der TSV Nittenau gab sich am 16. Spieltag vor 100 Fans auf heimischem Terrain gegen die SG Silbersee 08 geschlagen. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit erzielte Julian Ringelstetter den Führungstreffer (45.) für die SG und erhöhte in der 70. Minute zum 0:2. Ein Elfmetertreffer, versenkt von Simon Gerhardinger, brachte den Gästen in der 74. Minute schließlich den klaren Dreier ein. Schiedsrichter: Xaver Block, Johannah Block, Ramadan Hyseni







Auch der TV Nabburg konnte sich gestern beim TSV Detag Wernberg vor 120 Zuschauern die volle Punkteausbeute sichern. In Front gingen die Gäste durch Nico Sporer in der 21. Minute und Andreas Richter, der in der 38. Minute nochmal nachlegte. Die Hausherren konnten in der 59. Minute durch Roko Prstec verkürzen und gingen allerdings durch eine Zeitstrafe für Sebastian Hägler in der 78. Minute in Unterzahl. Nico Sporer erhöhte in er 81. Minute erneut für Nabburg und Philip Neidl besiegelte den Dreier kurz vor Schluss (89.). Schiedsrichter: Lukas Balk, Timo Schwaiger, Leonard Ungureanu







Mit einem knappen Sieg sicherte sich der SV Haselbach vor 175 Schaulustigen die Maximalausbeute beim SV Diendorf. Noch in der ersten Hälfte landete Andreas Mehrl (38.) den Führungstreffer für die Gäste, doch ein Elfmeter, gekonnt ausgeführt von Bastian Graßmann, sorgte in der 44. Minute für Ausgleich. In Unterzahl gingen die Gastgeber in der 54. Minute durch die Zeitstrafe für Alexander Biller. Die Nachspielzeit nutzte Christian Brunner, um dem SV Haselbach den Dreier zu bescheren. Mit Bernd Zimmermann sah zu guter Letzt auch der zweite Diendorfer Spielertrainer die Ampelkarte (90.+6.). Zuvor hatte bereits Zimmermanns Trainerpartner Sebastian Ring, der von außen coachte, wegen Reklamierens Gelb-Rot gesehen. Schiedsrichter: Ludwig Held, Corbinian Butz, Maximilian Butz





