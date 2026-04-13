Nabburg und Ettmannsdorf müssen zittern, gewinnen aber

Alexander Prey vom FC OVI-Teunz handelte sich in Haselbach die Rote Karte ein. – Foto: Sabrina Dietrich

Es bleibt alles beim Alten im Meisterschaftskampf der Kreisliga West. Das Top-Trio löste am Sonntag seine Aufgaben erfolgreich. Allerdings war durchaus Zittern angesagt. Spitzenreiter TV Nabburg landete einen mühsamen 1:0-Heimsieg gegen Katzdorf, und auch der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II hatte beim 2:1-Auswärtserfolg in Stulln nur mit einem Tor die Nase vorn. Der Rangdritte SV Haselbach rang den angereisten FC OVI-Teunz, der sich zwei glattrote Karten einhandelte, mit 2:0 nieder. Im Abstiegskampf holten unterdessen die formstarke DJK Dürnsricht (2:0 in Nittenau) und der TSV Dieterskirchen (4:0 in Diendorf) wichtige Dreier.



Mit einem knappen Heimsieg sicherte sich der TSV Detag Wernberg am Samstag gegen den 1. FC Schmidgaden vor immerhin 320 Zuschauern die drei Punkte. Mit einem Elfmetertreffer durch Andreas Werner gingen die Gäste in der 24. Minute in Front, Noel Schwägerl landete in der 32. Minute das 1:1 und Simon Wurdack landete den Siegestreffer in der 42. Minute. Schiedsrichter: Marco Daucher, Leon Daucher, Luis Kneissl







Der SV Haselbach lieferte seinen 120 Fans am Sonntag einen Heimsieg ab. Zu Gast war der FC OVI-Teunz, der keine Chancen am 22. Spieltag verwerten konnte. In der 43. Minute brachte Michael Schmid die Führung für den SV. In klare Unterzahl gingen die Gäste durch die roten Karten (76. Alexander Prey, 77. Alexander Korn), was die Hausherren zum 2:0 in der Nachspielzeit (90.+5.) nutzen konnten, den Treffer landete erneut Michael Schmid. Schiedsrichter: Sebastian Schindler, Hubert Born, Hannah Born







Bei der SG Silbersee 08 blieb der Dreier auf heimischem Terrain. Zu Gast war der SV Kemnath a.B., der sich vor 100 Schaulustigen geschlagen geben musste. Felix Simon erzielte in der 14. Minute das 1:0 für die Gäste, doch Simon Gerhardinger glich in der 76. Minute für die Hausherren aus und Julian Ringlstetter nutzte in der letzten Spielminute (90.) eine Chance um den Dreier daheim einzutüten. Schiedsrichter: Richard Kerscher, Luisa Rittner, Emily Fröhlich







Mit einer klaren Niederlage musste sich der SV Diendorf am 22. Spieltag vor 150 Zuschauern gegen den angereisten TSV Dieterskirchen geschlagen geben. Nach nur vier Minuten nutzte Bastian Zimmerer die Chance zum Führungstreffer und Florian Weingärtner legte in der 36. Minute noch eine Bude drauf. Andreas Ruhland erhöhte in der 61. Minute erneut, für die Gastgeber hieß es ab der 82. Minute in Unterzahl weiter zu kicken, Thomas Sebald sah die Ampelkarte und kurz vor Schluss (90.) versenkte Maximilian Schießl gekonnt den Elfmeter, was zum klaren Sieg für den TSV Dieterskirchen sorgte. Schiedsrichter: Dieter Dendorfer, Konrad Heuberger, Ludwig Feldbauer













Ebenfalls auswärts sicherte sich die DJK Dürnsricht-Wolfring den Dreier, zu Gast beim TSV Nittenau vor 150 Besuchern. Tizian Schleicher erzielte in der 14. Minute den ersten Treffer für die DJK. In der 61. Minute sah Andre Stetz die Zeitstrafe (DJK Dürnsricht-Wolfring). Mit einer weiteren Bude von Tizian Schleicher in der 74. Minute sicherte sich die DJK klar die Maximalausbeute. Schiedsrichter: Manuel Schmid, Cedric Dirschl, Leonhard Fischer







Knapp den Dreier nahm sich der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II am 22. Spieltag beim TSV Stulln vor 100 Schaulustigen mit. In der 26. Minute brachte Michael Plank den SVSE II in Front und Lukas Jobst baute die Führung in der 32. Minute weiter aus. Einen Anschlusstreffer konnte Wilhelm Frank in der 68. Minute landen, doch mehr war nicht drin. Schiedsrichter: Tim Starzinger, Johannes Beck, Konrad Kronschnabl







Mit nur einem Treffer setzte sich Spitzenreiter TV Nabburg am vergangenen Spieltag vor 70 Zuschauern gegen den SC Katzdorf auf heimischem Terrain durch. Den Siegtreffer netzte Andreas Richter in der 39. Minute ein. Für die Gäste gab es in der 84. Minute eine Zeitstrafe (Manuel Kraus) und in der Nachspielzeit (90.+3.) sah Finn Grünauer die Ampelkarte, was am Spielstand nichts mehr änderte. Schiedsrichter: Markus Rampp, Michael Schießl, Josua Laußer