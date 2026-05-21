Nabburg tütet ersten Transfer für die Bezirksliga ein

Sportlicher Leiter Jürgen Eichhammer (links) und Spielertrainer Ralph Egeter (rechts) heißen Jan Dirmeier beim TV Nabburg willkommen. – Foto: Verein

Grenzenloser Jubel herrschte vor knapp zwei Wochen beim TV Nabburg. In einem wahren Herzschlagfinale setzte sich die Mannschaft des Trainerduos Egeter/Stoykov durch und kürte sich zum Meister der Kreisliga West. Nach langen 39 Jahren schafft der Verein aus dem Landkreis Schwandorf mal wieder den Sprung in die Bezirksliga. Das Vertrauen in den bisherigen Kader ist groß. Einen ersten Neuzugang kann der TV nun auch vermelden. Mit Jan Dirmeier wechselt ein junger Torwart vom Kreisklassisten TSV Klardorf nach Nabburg. Dass man sich ausgerechnet auf der Torwartposition verstärkt, hat einen guten Grund.

Der 23-jährige Schlussmann soll künftig gemeinsam mit dem gleichaltrigen Lukas Götz das Torwartteam des TV Nabburg komplettieren und bringt große Motivation für die kommende Bezirksliga-Saison mit. Dirmeier möchte beim TV den nächsten Schritt gehen und sich auf höherem Niveau weiterentwickeln. Hintergrund des Transfers ist auch, dass die beiden erfahrenen Torhüter Thomas Bergmann (36) – bisheriger Stammkeeper – und Günther Dirnberger künftig etwas kürzertreten wollen. „Mit Jan Dirmeier erhält der TV frühzeitig eine junge und ambitionierte Verstärkung zwischen den Pfosten. Beim TV freut man sich über den ersten Sommerneuzugang und blickt optimistisch auf die kommende Spielzeit“, heißt es in einer Meldung des Klubs.



Nabburgs Spielertrainer Ralph Egeter ist happy über diese Neuverpflichtung: „Mit Jan verpflichten wir einen jungen und motivierten Keeper, der sich höherklassig beweisen möchte und sicher auch noch viel lernen muss. Auf der Position hatten wir Handlungsbedarf, da unser Stammkeeper ins zweite Glied rückt und künftig als Torwarttrainer fungiert. Dementsprechend sind wir sehr froh, Jan bei uns zu haben – als Typen und als Torhüter. Wir freuen uns, dass es geklappt hat und er sich beim TV Nabburg beweisen will“, so Egeter über den neuen Keeper. Als Abgang steht Philipp Magerl fest. Der Mittelfeldspieler wird die Reise in die Bezirksliga nicht antreten, sondern schließt sich dem Kreisliga-Neuling SV Trisching an und rückt dort ins Trainerteam.