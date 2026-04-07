Nabburg rasiert Kemnath – Sechs Punkte im Dürnsrichter Nest

Der Landesliga-Unterbau des SV Schwandorf-Ettmannsdorf ist zurück in der Erfolgsspur. – Foto: Marco Schmidt

In der Kreisliga West bleibt der Tabellenerste TV Nabburg einen Zähler vor dem SV Schwandorf-Ettmannsdorf II. Der Rangdritte SV Haselbach hinkt dem Leader sechs Punkte hinterher. Das Top-Trio erledigte am Ostermontag seine Aufgaben erfolgreich – wobei Haselbach erst in der Nachspielzeit das Siegtor erzwang. Im Abstiegskampf erlebte derweil die DJK Dürnsricht mit knappen Heimsiegen am Samstag und Montag ein perfektes Osterwochenende.

Nachholspiel am Karsamstag







Ein spannendes Match lieferten die DJK Dürnsricht-Wolfring und der SC Katzdorf ihren 200 Zuschauern am vergangenen Samstag. Im Nachholspiel brachte Andre Stretz die Hausherren in der dritten Minute in Front, doch in der zehnten gelang Stefan Roth bereits der Ausgleich, Patrick Lippert sorgte noch in der ersten Halbzeit für das 2:1 (20.). In der zweiten Hälfte glich Frank Bindl (53.) erneut für den SC aus, doch Patrick Lippert erzielte in der 57. Minute erneut die Führung. Julian Götz netzte in der 70. Minute zum 3:3 für die Gäste ein, doch Patrick Lippert nutzte die Nachspielzeit (90.+3.) um der DJK den Dreier daheim einzubringen. Schiedsrichter: Christian Gawinowski, Andreas Köstlmeier, Patrick Will





Der 21. Spieltag am Ostermontag







Der 1. FC Schmidgaden konnte sich am Ostermontag vor 120 Fans gegen den angereisten TSV Nittenau knapp behaupten. Das 1:0 für die Hausherren fiel durch Andreas Werner in der 26. Minute, der Torschütze legte in der 60. Minute noch einen Treffer drauf, was die klare Führung mit sich brachte. Die Gäste konnten durch Dennis Janker in der 84. Minute lediglich einen Anschlusstreffer landen. Schiedsrichter: Christian Gawinowski, Jürgen Hahn, Andreas Köstlmeier













Die DJK Dürnsricht-Wolfring sicherte sich am 21. Spieltag vor 248 Schaulustigen gegen den SV Diendorf den zweiten Heimdreier binnen drei Tagen. Den Siegestreffer landete Tizian Schleicher in der 54. Minute. Schiedsrichter: Rony Berger, Anna-Lena Meier, keine Angabe







Der FC OVI-Teunz ging am vergangenen Spieltag vor 220 Zuschauern leer aus. Der TSV Dieterskirchen konnte sich spät den Dreier auf heimischem Terrain sichern. Bastian Zimmerer erzielte in er 79. Minute das 1:0, dann gab es eine Zeitstrafe (84.) für Christian Uschold vom FC OVI-Teunz und Florian Weingärtner erzielte kurz darauf den zweiten Treffer (86.) für die Hausherren. Den Heimdreier besiegelte Lukas Schmirler in der 90. Minute. Schiedsrichter: Maik Kreye, Hannah Born, Hubert Born







Mit einem Treffer in der Nachspielzeit sicherte sich der SV Haselbach am Ostermontag vor 150 Fans last-minute den Dreier. Zu Gast war die SG Silbersee 08, die keine Chancen verwerten konnten. Das entscheidende Tor fiel durch Fabian Hölzl in der 90.+1. Spielminute. Schiedsrichter: Fabian Felbermeir, Fabio Pump, Luca Weilhammer







Gleich fünf Mal netzte Ligaprimus TV Nabburg beim SV Kemnath a.B. vor 200 Besuchern ein. Ein Elfmeter in der 40. Minute, versenkt von Goalgetter Alexander Grill, brachte die Gastgeber in Front, doch Patrick Bauer erzielte noch in der ersten Halbzeit den Ausgleichstreffer (45.). Matthias Kurz erhöhte in der 48. Minute, Nico Sporer (54.) und Finn Grünauer (62.) brachten es auf 4:1 für den TV. Kurz vor Schluss (86.) netzte Nico Sporer zum klaren Auswärtsdreier erneut ein. Schiedsrichter: Stephan Völkl, Alexander Löckler, Moritz Gruber







Beim SC Katzdorf blieben die Punkte am vergangenen Spieltag auf heimischem Terrain. Zu Gast war der TSV Stulln, der sich vor 180 Zuschauern nicht durchsetzen konnte. Bereits in der achten Spielminute gingen die Gastgeber durch Markus Feigt in Front, Alexander Schmidts legte in der 20. Minute noch eine Bude drauf. Durch Tobias Lippert konnten die Gäste in der 24. Minute eine Chance in der Partie verwerten, doch dann legte Markus Feigt noch zwei Treffer drauf (26., 28.), was bereits in der ersten Halbzeit den klaren Heimsieg besiegelte. Schiedsrichter: Nicholas Hammer, Cedric Dirschl, Emily Fröhlich







Pro Halbzeit einen Treffer lieferte der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II am 21. Spieltag seinen 180 Fans. Dem Tabellenzweiten leistete damit erfolgreich Wiedergutmachung für die zurückliegende Blamage in Nittenau. Der TSV Detag Wernberg konnte am Ostermontag hingegen keine Chancen verwerten. Michael Plank brachte die Gastgeber in der zehnten Minute in Front, für die Gäste gab es eine Ampelkarte (53., Lucas Maunz), was sie in Unterzahl brachte. Lukas Jobst versenkte in der 59. Minute zum 2:0 und sicherte seinen Farben somit dem Heimdreier. Schiedsrichter: Lucas Gärtner, Andreas Basler, Gerhard Stachel