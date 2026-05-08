 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligavorschau

Nabburg oder Ettmannsdorf: Wer geht direkt in die Bezirksliga?

26. Spieltag: TVN erwartet Dieterskirchen, die Schwandorfer müssen nach Kemnath +++ Schwimmt Dürnsricht noch ans rettende Ufer?

von Nicole Seidl / Florian Würthele · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Der TV Nabburg hat die Hand an der Meisterschale.
Der TV Nabburg hat die Hand an der Meisterschale. – Foto: Pohsygraphix

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Kreisliga West
Detag Wernb.
TSV Nittenau
Schmidgaden
SC Katzdorf

In der Kreisliga West wird die Meisterfrage erst am allerletzten Spieltag beantwortet. Spitzenreiter TV Nabburg hat alle Trümpfe in der Hand und kann sich mit einem Heimsieg gegen Dieterskirchen zum Champion küren. Verfolger SV Schwandorf-Ettmannsdorf II muss auf einen Nabburger Patzer hoffen. Selbst haben die Schwandorfer die knifflige Auswärtsaufgabe beim Rangvierten SV Kemnath a.B. vor der Brust. Im unwahrscheinlichen Szenario, dass die beiden Titelanwärter punktgleich ins Ziel gehen (Nabburg verliert und Ettmannsdorf remisiert), wäre der Landesliga-Unterbau aufgrund des gewonnenen Direktvergleiches Meister.

Morgen, 15:15 Uhr
TSV Nittenau
TSV NittenauTSV Nittenau
TSV Detag Wernberg
TSV Detag WernbergDetag Wernb.
15:15

Hinspiel: 0:6. Bei Absteiger TSV Nittenau (14., 13) schaut am letzten Spieltag der Saison der TSV Detag Wernberg (6., 39) vorbei. Vom letzten Wochenende konnte sich Nittenau beim 1:1 gegen den FC OVI-Teunz einen Zähler erbeuten. Ebenso fuhr Detag Wernberg beim SV Diendorf am vergangenen Spieltag einen Punkt (3:3) ein.

Morgen, 15:15 Uhr
TSV Stulln
TSV StullnTSV Stulln
SV Diendorf
SV DiendorfSV Diendorf
15:15

Hinspiel: 4:1. Abstiegs-Relegant Der SV Diendorf (13., 17) tritt am Samstag beim TSV Stulln (9., 30) an. Während sich der TSV vor Wochenfrist beim TSV Dieterskirchen geschlagen geben musste und somit leer ausging, konnte Diendorf den TSV Detag Wernberg immerhin einen Punkt ergattern.

Morgen, 15:15 Uhr
TV Nabburg
TV NabburgTV Nabburg
TSV Dieterskirchen
TSV DieterskirchenTSV Dieterskirchen
15:15live

Hinspiel: 2:0. Spitzenreiter TV Nabburg (1., 59) empfängt zum letzten Meisterschaftsspiel der Saison den TSV Dieterskirchen (11., 24). Mit einem Sieg führte sich der TVN zum Meister küren! Der TSV sicherte sich am zurückliegenden Spieltag den Heimdreier gegen den TSV Stulln, und auch Nabburg konnte sich bei der DJK Dürnsricht-Wolfring den Dreier sichern.

Morgen, 15:15 Uhr
SG Silbersee 08
SG Silbersee 08SG Silbersee
DJK Dürnsricht-Wolfring
DJK Dürnsricht-WolfringDürnsricht
15:15

Hinspiel: 2:0. Nur mit einem Sieg könnte die DJK Dürnsricht-Wolfring (12., 23) noch die direkte Rettung schaffen. Man ist zu Gast bei der SG Silbersee 08 (5., 42). Während sich Dürnsricht am vergangenen Wochenende gegen den TV Nabburg auf heimischem Terrain geschlagen geben musste, lieferte die SG Silbersee einen Auswärtssieg beim 1. FC Schmidgaden ab.



Morgen, 15:15 Uhr
SV Haselbach
SV HaselbachSV Haselbach
1. FC Schmidgaden
1. FC SchmidgadenSchmidgaden
15:15

Hinspiel: 1:1. Beim Rangdritten SV Haselbach (49) findet sich am finalen Spieltag der Saison der 1. FC Schmidgaden (10., 25) ein. Mit einer knappen Heimniederlage musste sich Schmidgaden zuletzt gegen die SG Silbersee zufrieden geben. Ebenso knapp unterlag der SVH im Derby beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf II, was beide Mannschaften zuletzt leer ausgehen ließ.

Morgen, 15:15 Uhr
SV Kemnath a. B.
SV Kemnath a. B.SV Kemnath
SV Schwandorf-Ettmannsdorf
SV Schwandorf-EttmannsdorfEttmannsdorf II
15:15

Hinspiel: 0:3. Der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (2., 58) tritt am 26. Spieltag am Buchberg beim SV Kemnath a.B. (4., 42) an. Die Hausherren konnten sich zuletzt beim SC Katzdorf nicht behaupten und gingen somit leer aus. Ettmannsdorf II hingegen sicherte sich knapp den Derby-Dreier gegen den SV Haselbach und hält damit die Chance auf den Meistertitel am Leben.

Morgen, 15:15 Uhr
FC OVI-Teunz
FC OVI-TeunzFC OVI-Teunz
SC Katzdorf
SC KatzdorfSC Katzdorf
15:15

Hinspiel: 0:3. Der FC OVI-Teunz (8., 30) macht am Samstag den Gastgeber für den SC Katzdorf (7., 37). Mit einem klaren Heimdreier belohnte sich der SCK zuletzt gegen den SV Kemnath a.B., während sich OVI-Teunz bei Schlusslicht TSV Nittenau nur einen Zähler einholen konnte.