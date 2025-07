Nabburg im Derbyfieber – Katzdorf empfängt Absteiger

Vorhang auf für die Saison 2025/26 in der Kreisliga West. Gleich drei Partien am Freitag markieren den Auftakt. Und die haben es in sich, steht doch das Lokalderby TV Nabburg gegen SV Diendorf sowie das Top-Duell TSV Detag Wernberg gegen FC OVI-Teunz auf dem Programm. Bezirksliga-Absteiger SV Schwandorf-Ettmannsdorf II muss am Samstag beim SC Katzdorf Farbe bekennen.



Beim SV Kemnath a.B. ist am ersten Spieltag der 1. FC Schmidgaden zu Gast. Bereits in der vergangenen Saison konnte sich der SV besser behaupten, doch ob es in der neuen Saison erneut so klar für den Gastgeber der Partie ausgehen wird, wird sich zeigen. Schiedsrichter: Stefan Grau, Franz Bucher, Heinrich Kurzendorfer





Heute, 18:30 Uhr TV Nabburg TV Nabburg SV Diendorf SV Diendorf 18:30 PUSH



Derby-Stimmung garantiert: Zum Saisonauftakt tritt der SV Diendorf beim "großen Nachbarn" TV Nabburg an. In der vergangenen Saison konnten sich die Nabburger zweimal klar den Dreier sichern. Dreht der SVD diesmal das Blatt um? Schiedsrichter: Maik Kreye, Hubert Born, Hannah Born







Beim TSV Detag Wernberg ist am ersten Spieltag der FC OVI-Teunz zu Gast. Bereits in der vergangenen Saison waren beide Kontrahenten in der Kreisliga zu finden, wo sie sich ein 3:3 Remis und der FC sich zuletzt einen klaren Heimdreier einholen konnten. Schiedsrichter: Ronny Kohlhoff, Ralf Waworka, Thomas Schiegl







Der SV Haselbach konnte sich in der Liga halten und empfängt zum Saisonauftakt den Aufsteiger DJK Dürnsricht-Wolfring am ersten Spieltag. In der Saison 2023/2024 waren beide Mannschaften noch in der Kreisklasse zu finden. Schiedsrichter: Sven Ertel, Amjad Khalaf Abrahim, Radim Stoklaska





So., 20.07.2025, 15:15 Uhr SG Silbersee 08 SG Silbersee TSV Dieterskirchen Dieterskirch 15:15 PUSH



Der TSV Dieterskirchen wie auch die SG Silbersee 08 konnten sich in der Kreisliga halten und treffen zum Saisonauftakt bei der SG aufeinander. In der vergangenen Saison sicherten sich beide jeweils einmal den Heimdreier. Schiedsrichter: Marco Göhlich, Stefan Ebensberger, Tobias Buchfink







Bezirksliga-Absteiger SV Schwandorf-Ettmannsdorf II tritt am ersten Spieltag beim SC Katzdorf an. In einem Testspiel 2023 konnte sich der SV klar durchsetzen. Schiedsrichter: Chaitanya Joshi, Sebastian Vogl, Johann Weingärtner





So., 20.07.2025, 16:00 Uhr TSV Stulln TSV Stulln TSV Nittenau TSV Nittenau 16:00 live PUSH



Beim TSV Stulln ist zum Saisonauftakt der TSV Nittenau zu Gast. In der letzten Saison konnte sich der TSV Nittenau in beiden Spielen den Dreier einholen. Schiedsrichter: Noah Parusel, Michael Ugur, Nicklas Merz