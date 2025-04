Nabburg holt ein Quartett aus Schnaittenbach

Angeführt wird das Quartett von Ralph Egeter (34), der künftig als Spielertrainer nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Feld Verantwortung übernehmen und den bisherigen Trainer Stoyan Stoykov unterstützen wird (wir berichteten). Mit seiner enormen Erfahrung soll der langjährige Torjäger der SpVgg SV Weiden die jungen Talente im Team führen und insbesondere das Offensivspiel des TV Nabburg auf ein neues Level heben.



Zusätzlich verstärken Philipp Magerl (28), Andreas Richter (25) und Matthias Kurz (25) den Kader. Wie Egeter sind sie derzeit noch für den als Absteiger feststehenden Nord-Bezirksligisten TuS Schnaittenbach aktiv. Alle drei befinden sich im besten Fußballeralter und bringen frischen Wind sowie neue Qualität in die Mannschaft. Sie sollen, so die Nabburger Verantwortlichen, nicht nur die Breite des Kaders vergrößern, sondern auch sofort auf dem Platz wichtige Akzente setzen.



Nach einer Saison, die von Verletzungen und einem zu engen Kader geprägt war und dem TV Nabburg personell immer wieder alles abverlangte, erhofft sich der Verein durch die Neuzugänge eine deutlich konstantere Spielzeit. Ziel ist es, Woche für Woche stabil aufzutreten und das volle Potenzial der Mannschaft auszuschöpfen. „Wir freuen uns riesig, mit Ralph, Philipp, Andreas und Matthias vier Top-Verstärkungen bei uns begrüßen zu dürfen. Sie passen sportlich wie menschlich perfekt zu uns und werden unser Team weiterbringen“, ist TV-Abteilungsleiter Christoph Schärtl überzeugt.



Auch abseits des Spielfelds stellt sich der TV Nabburg breiter auf: Mit Jürgen Eichhammer kehrt ein alter Bekannter in leitender Funktion zurück. Der ehemalige Trainer wird künftig als Sportlicher Leiter die Abteilungsleitung unterstützen und sich um alle Belange rund um das Team kümmern. Seine Erfahrung und sein Know-how sollen die Weiterentwicklung der Mannschaft zusätzlich vorantreiben. „Jürgen kennt den Verein in- und auswendig und kann sofort voll durchstarten“, freut sich der Abteilungsleiter über die Rückkehr des erfahrenen Fußballkenners. Die gesamte Mannschaft blickt hochmotiviert auf die kommende Kreisliga-Saison – mit neuem Schwung, frischem Ehrgeiz und einer großen Portion Vorfreude.