Nabburg hat's in der Hand – Topspiel in Ettmannsdorf

Kann der SV Haselbach (am Ball) Ettmannsdorf II ein weiteres Mal ärgern? – Foto: Sabrina Dietrich

Im Fokus des vorletzten Spieltags der Kreisliga West steht ein Top-Spiel. Der vom Thron gestoßene Tabellenzweite SV Schwandorf-Ettmannsdorf II will nach der jüngsten Niederlage in die Spur zurückfinden. Allerdings hat es die Heim-Aufgabe am Sonntag gegen den Drittplatzierten SV Haselbach in sich. Auf einen Ettmannsdorfer Punktverlust hofft der TV Nabburg, der seit vergangenem Sonntag wieder die Tabelle anführt. Selbst möchte der TVN am Samstag vorlegen. Und zwar mit einem Auswärtsdreier bei der DJK Dürnsricht.



Hinspiel: 1:2. Bereits am Samstag macht die DJK Dürnsricht-Wolfring (11., 23) den Gastgeber für Tabellenführer TV Nabburg (1., 56). Am vergangenen Wochenende war für beide Kontrahenten die Maximalausbeute drin. Die DJK holte sich den Dreier mit 2:0 beim TSV Stulln und Nabburg sicherte sich die Punkte beim 1. FC Schmidgaden per glattem 3:0.







Hinspiel: 1:2. Der SV Haselbach (3., 49) tritt am kommenden Spieltag zum Top-Spiel beim SV Schwandorf-Etttmannsdorf II (2., 55) an. Die Hausherren der Partie mussten sich zuletzt bei der SG Silbersee 08 geschlagen geben und so die Tabellenführung abtreten. Unterdessen ergatterte Haselbach auf heimischem Terrain beim torlosen Remis gegen den SC Katzdorf zumindest einen Punkt.







Hinspiel: 3:4. Beim TSV Nittenau (14., 12) schaut am 25. Spieltag der FC OVI-Teunz (9., 29) vorbei. Die Gastgeber der Partie sicherten sich am vergangenen Wochenende einen Punkt im torlosen Heimspiel gegen den SV Diendorf. Und auch OVI-Teunz konnte zuletzt keine Chance verwerten, holte sich im torlosen Remis beim SV Kemnath a.B. ebenfalls einen Punkt.







Hinspiel: 3:3. Der SV Kemnath a.B. (4., 42) kam zuletzt nicht über ein 0:0 gegen den FC OVI-Teunz hinaus und ist am Sonntag beim SC Katzdorf (7., 34) zugegen. Die Hausherren der kommenden Partie konnten am vergangenen Spieltag ebenfalls einen Punkt beim SV Haselbach einsacken.













Hinspiel: 1:3. Der 1. FC Schmidgaden (10., 26) empfängt am kommenden Wochenende die SG Silbersee 08 (5., 39). Die Maximalausbeute holten sich die Gäste der Partie zuletzt überraschend gegen den SV Schwandorf-Ettmannsdorf II, während die Hausherren vor Wochenfrist gegen den TV Nabburg leer ausgingen.





So., 03.05.2026, 15:15 Uhr TSV Dieterskirchen TSV Dieterskirchen TSV Stulln TSV Stulln 15:15 live PUSH



Hinspiel: 1:3. Beim TSV Dieterskirchen (12., 21) geht diesmal der TSV Stulln (8., 30) auf Stippvisite. Der TSV konnte am vergangenen Wochenende gegen die DJK Dürnsricht-Wolfring keine Punkte einholen, und auch der TSV Dieterskirchen ging beim TSV Detag Wernberg letztlich mit einer Niederlage vom Feld.







Hinspiel: 0:3. Der SV Diendorf (13., 16) erwartet am kommenden Sonntag den TSV Detag Wernberg (6., 38). Während sich der SVD zuletzt nur einen Punkt im torlosen Kellerduell beim TSV Nittenau einholen konnte, sicherte sich Detag Wernberg die gegen den TSV Dieterskirchen mit einem klaren 5:1 Heimsieg die volle Punktausbeute.