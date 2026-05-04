Nabburg hat Hand an der Schale – Nittenau steigt ab

Durch den Derbysieg gegen Haselbach wahrt sich der zweite Anzug des SV Schwandorf-Ettmannsdorf (in Lila) die Chance auf den Titel. – Foto: Sabrina Dietrich

Es kommt zu einem Herzschlagfinale in der Kreisliga West! Weil sowohl der TV Nabburg (4:1 in Dürnsricht) als auch der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (3:2 gegen Haselbach) am vorletzten Spieltag keine Federn ließen, fällt die Meister-Entscheidung erst am letzten Spieltag. Nabburg liegt weiter einen Punkt voraus und hat es selbst in der Hand. Besiegelt ist der Abstieg des TSV Nittenau, der trotz eines Unentschiedens gegen OVI-Teunz den bitteren Gang in die Kreisklasse antreten muss. Dagegen zieht der TSV Dieterskirchen dank eines Heimdreiers gegen Stulln an Dürnsricht vorbei und springt auf einen Nichtabstiegsplatz.



Spitzenreiter TV Nabburg holte sich den Dreier bei der DJK Dürnsricht-Wolfring und verteidigt die Tabellenführung. Patrick Lippert landete vor 200 Zuschauern in der sechsten Minute das 1:0 für die Hausherren, doch Nico Sporer sorgte in der 14. Minute für Ausgleich und Andreas Richter brachte die Gäste in der 32. Minute in Führung. Eine Ampelkarte an Markus Schrott brachte die DJK in der 60. Minute in Unterzahl und Nico Sporer nutzte den Elfmeter (61.) um die Führung weiter auszubauen. Den letzten Treffer der Partie landete Finn Grünauer für die Nabburger, was ihnen klar die Maximalausbeute einbrachte. Schiedsrichter: Fabian Felbermeir, Leon Daucher, Raphael Grenzer







Nabburgs Verfolger SV Schwandorf-Ettmannsdorf II feierte am Sonntag daheim vor 450 Fans den Derby-Dreier gegen den SV Haselbach. Revanche geglückt für die Hinspielniederlage! Bereits in der dritten Spielminute brachte Fabio Flauger die Hausherren in Führung, Michael Plank erhöhte in der elften Minute und ein weiterer Treffer von Fabio Flauger sorgte für das 3:0 in der ersten Halbzeit. Andreas Merl sorgte mit zwei Buden in Folge (76., 80.) noch für Spannung, doch für die Gäste gab es nur noch eine Zeitstrafe (Michael Schmid, 84.), mehr war nicht drin. Schiedsrichter: Michael Schießl, Reinhard Seidl, Markus Pongratz







Jeweils einen Punkt gab es am Wochenende für Schlusslicht TSV Nittenau und den FC OVI-Teunz, die sich vor 50 Zuschauern eine ausgeglichene Partie lieferten. Das 1:0 für die Gastgeber fiel durch Umut Demirtas in der 70. Minute, den Ausgleich erzielte Lukas Eckl dann in der 85. Minute. Das Unentschieden reicht Nittenau allerdings nicht, man steht nun als Absteiger fest. Schiedsrichter: Nicholas Hammer, Laszlo Bedike, Johannah Block







Einen klaren Heimdreier sicherte sich der SC Katzdorf am 25. Spieltag vor 100 Besuchern gegen den angereisten SV Kemnath a.B. In der 13. Minute landete Markus Feigt das 1:0, Luca Hintermeier erhöhte in der 23. Minute und ein weiterer Treffer von Markus Feigt (39.) sorgte für den Halbzeitstand von 3:0. In der 51. Minute gelang Felix Simon ein Anschlusstreffer, doch Markus Feigt besiegelte in der 56. Minute den Heimsieg. Schiedsrichter: Erdogan Sahinbay, Karl Bauer, Emil Horn













Beim 1. FC Schmidgaden durften die 120 Fans eine Heimniederlage miterleben, zu Gast war am Sonntag die SG Silberseee 08. In der 19. Minute brachte Julian Ringelstetter die Gäste in Führung, doch ein unglückliches Eigentor von Michael Mauerer (31.) brachte den Halbzeitstand von 1:1 mit sich. Den entscheidenden Treffer konnte Hannes Wallner in der 61. Minute erzielen, was der SG die volle Punktausbeute einbrachte. Schiedsrichter: Dieter Haller, Christian Büchner, Endi Morina







Mit dem Heimdreier belohnte sich der TSV Dieterskirchen am vorletzten Sonntag. Der TSV Stulln war vor 100 Zuschauern vor Ort und konnte keine Chancen verwerten. Andreas Ruhland sorgte in der 20. Minute für das 1:0, für die Gäste war lediglich eine Zeitstrafe (Paul Straub) in der ersten Halbzeit drin (40.). Die zweite Hälfte brachte für die Hausherren noch eine weitere Chancenverwertung mit sich, Florian Weingärtner erzielte das 2:0 in der 80. Minute, der TSV 1954 Stulln ging durch die Ampelkarte für Jonas Grabinger in der 85. Minute in Unterzahl. Schiedsrichter: Robert Multerer, Franz Bucher, Heinrich Kurzendorfer







2:2-unentschieden trennten sich der SV Diendorf und der TSV Detag Wernberg vor 120 Schaulustigen. Florian Weiß brachte Detag bereits in der siebten Minute in Front, doch Benedikt Meier sorgte zeitnah in der 15. Minute für Ausgleich. Die Gäste gingen durch Marko Kostic noch in der ersten Halbzeit (43.) erneut in Front, erst in der 75. Minute gelang Benedikt Meier der erneute Ausgleich. Schiedsrichter: Konstantin Uhl, Kilian Pfanzelt, Artur Parusel