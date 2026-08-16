Nabburg geht 0:9 unter – »Absolute Frechheit«: Hahnbach hadert Bezirksliga Nord, der Sonntag: Etzenricht verteidigt mit glücklichem Heimsieg die Tabellenführung +++ Upo feiert Derbysieg ++ Raigering dreht Spiel in Auerbach in der Nachspielzeit +++ Wernberg macht's deutlich von Florian Würthele · Heute, 20:59 Uhr · 0 Leser

Kilian Heldmann (rechts) und der SV Hahnbach gingen im Lokalderby gegen die Sportfreunde Upo leer aus. – Foto: Rudi Stauber

Ein fast zweistelliges Schützenfest überstrahlte das restliche Sonntags-Geschehen in der Bezirksliga Nord. Der eigentlich gut aus den Startlöchern gekommene Aufsteiger TV Nabburg kassierte einen herben Dämpfer, musste sich daheim einem torhungrigen SV Schwarzhofen mit 0:9 (!) geschlagen geben. Redebedarf gab es zudem nach dem 2:0-Derbysieg der SF Ursulapoppenricht in Hahnbach. SVH-Spielercoach Bastian Freisinger übte im Nachgang Kritik am Schiedsrichter.



Eine äußerst bittere Niederlage kassierte indes der SV 08 Auerbach. Die Gäste vom SV Raigering stachen in der Nachspielzeit doppelt zu und bogen so einen Rückstand ganz spät noch in einen Dreier um. Von der Tabellenspitze grüßt weiterhin der SV Etzenricht – dank eines etwas glücklichen 2:1-Arbeitssieges gegen Schlicht.



Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): „Ein sehr intensives Spiel von beiden Seiten, mit vielen Zweikämpfen. Schlicht war in der ersten Halbzeit richtig gut drin und total überlegen. Wir haben keine Mittel gefunden und gingen völlig zu Recht mit 0:1 in Rückstand. Hier hätte ich nicht unbedingt gedacht, dass wir nochmal zurückkommen. Im zweiten Durchgang hatten wir Schlicht ein bisschen besser im Griff, aber ohne zwingend zu sein. Aus zwei Situationen haben wir die Tore gemacht. Das Spiel kann genauso gut Unentschieden ausgehen, oder wir könnten es unter anderen Umständen vielleicht auch verlieren. Deswegen sind wir mehr als glücklich, zumal wir auf einen Gegner getroffen sind, der in allen Belangen richtig gut war und sich gut präsentiert hat.“







Daniel Maier (Trainer SV 08 Auerbach): „Wir waren über 90 Minuten sehr diszipliniert und haben, glaube ich, nur eine Torchance zugelassen. Wir gingen verdient mit 1:0 in Führung und machten danach den Sack leider nicht zu. Es ist extrem bitter, wenn du dann durch zwei Standards die drei Punkte abermals in der Nachspielzeit verlierst. Ich bin dennoch sehr stolz auf mein Team, das sich mit großer Leidenschaft aufopfert. Früher oder später wird das Spielglück wieder auf unserer Seite sein.“







Ralph Egeter (Spielertrainer TV Nabburg): „Wir haben absolut verdient verloren. Schwarzhofen war in allen Belangen eine Klasse stärker als wir. Aber: Keinerlei Vorwurf an die Jungs. Uns hat man einfach angemerkt, dass fünf, sechs Spieler gefehlt haben und wir am Freitag ein brutal schweres Spiel in Raigering hatten. Im Prinzip hat man von der ersten Minute an gemerkt, dass wir nicht mithalten können. Und dann verliert man halt auch mal 9:0. Es hat heute auch nur drei Punkte gegeben. Wir können das alles ganz gut einschätzen. In der Liga kann jeder jeden schlagen. Mund abwischen und abhaken; schauen wir auf nächste Woche. Da geht es wieder bei Null los. Schauen wir, dass wir unsere Angeschlagenen wieder fit bekommen.“



Adi Götz (Trainer SV Schwarzhofen): „Wir haben nahtlos an die gute Leistung vom Freitag angeknüpft. Das Ergebnis geht auch in der Höhe in Ordnung. Unterm Strich eine sehr erwachsene Leistung meiner Mannschaft. Sechs Punkte aus dem Doppelspieltag – das ist absolut in Ordnung.“













Lucio Lobinger (Sportlicher Leiter TSV Tännesberg): „Glückwunsch an Schwarzenfeld, das heute einfach die effizientere Mannschaft war. Trotzdem kann ich unserer Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat trotz der äußeren Umstände von zwei Tagen weniger Pause als Schwarzenfeld und acht Ausfällen wegen Urlaub und Verletzungen alles gegeben. Zudem fehlte unser Trainer urlaubsbedingt, weshalb unser Kapitän Marco Geier und ich das Coaching übernommen haben. Wir haben es in der ersten Halbzeit verpasst, 1:0 in Führung zu gehen. Schwarzenfeld ging dann mit der ersten Möglichkeit in Führung. Anschließend verpassten wir mehrfach den Ausgleich und kassierten mit der zweiten Chance des Gegners das 0:2. Anschließend ließen wir drei weitere klarste Torchancen ungenutzt. Rein von den Chancen her hätten wir das Spiel gewinnen müssen. Wir müssen uns jetzt auf das wichtige Spiel am kommenden Samstag am Amberger Bergsteig vorbereiten und dort punkten.“







Bastian Freisinger (Spielertrainer SV Hahnbach): „Leider entscheidet heute der Schiedsrichter dieses Derby, in dem grundsätzlich nichts groß an Fouls drin war. In der ersten Halbzeit wurde uns ein Elfmeter verwehrt. Kurz vor Spielende gab es ein Gestochere. Der Upo-Spieler lag noch außerhalb des Strafraums auf dem Ball, schrie und bekam ohne Grund einen Elfmeter. Der Schiedsrichter entscheidet ohne jeglichen Grund das Spiel, was eine absolute Frechheit ist. Zum Spiel an sich: Der Gegner hat fast nur mit langen Bällen operiert und ihnen ist nach vorne eigentlich nichts eingefallen. Wir haben es sehr gut gemacht und haben alles reingeworfen. Wir können stolz sein auf das, was wir heute geleistet haben und hätten mindestens einen Punkt, wenn nicht sogar drei, verdient gehabt. Leider haben wir es verpasst, eine der hochkarätigen Chancen zu nutzen. Ansonsten hätten wir das Spiel wahrscheinlich gewonnen. Maximal bitter für uns. Aber: wenn wir so weitermachen, werden wir unsere Punkte holen.“







Bastian Lobinger (Spielertrainer FC Wernberg): „Eine gute Reaktion der Mannschaft. Wir hätten gleich in Führung gehen müssen und haben dann das 0:1 bekommen. Danach sind wir richtig gut ins Spiel gekommen und konnten zur Halbzeit schon auf 3:1 stellen. Insgesamt ein verdienter Sieg – auch in dieser Höhe.“



