„Na Logo“: Die alten Hasen kicken um den Stader Kreispokal

„Werbung ist alles“, sagt Helmut Obens. Der Mann ist so eine Art Teammanager und Trainer der Ü50 des TuS Eiche Bargstedt. Außerdem hatte er vor Jahren mal die Trikots für die alten Hasen spendiert. Sein Nachname steht fett auf der Brust. Die Flocken des Logos lösen sich auf einigen Exemplaren bereits.

Obens beauftragte eine Designerin. Sie entwarf ein Plakat, das auf das Pokalfinale der Ü50 am Samstag in Ahlerstedt hinweist. Dort spielt der TuS Eiche Bargstedt ab 10.30 Uhr gegen die ASSG Himmelpforten/Hammah/Heinbockel. Das Plakat hängt am Bargstedter Ortseingang. Helmut Obens sorgte damit dafür, dass es in der Whatsapp-Gruppe des Gegners zur Sache ging.