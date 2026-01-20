Mysteriöse Entlassung: TSV Steinbach nennt erstmals Vorwürfe

Wetzlar. Giuseppe Lepore war im Herbst vergangenen Jahres als Geschäftsführer des TSV Steinbach Haiger entlassen worden. Der Fußball-Regionalligist in Person von Vorstandssprecher Roland Kring sprach damals von einem „eklatanten Vertrauensbruch“ und erklärte: „Wir haben eine außerordentliche Kündigung ausgesprochen.“In der Folge widersprach Lepore den Darstellungen. Die Vorwürfe seien unberechtigt, die außerordentliche Kündigung damit nicht rechtens. Aus diesem Grund habe er eine Arbeitsschutzklage eingereicht, die an diesem Montag nun erstmals vor dem Arbeitsgericht Gießen in Form eines Gütetermins verhandelt wurde. In diesem klopften beide Parteien ab, ob die Möglichkeit einer Einigung besteht. Vorweg: Nachdem sich sowohl der Regionalligist als auch der Ex-Geschäftsführer nicht in der Öffentlichkeit zu den Hintergründen äußern wollten, kam es auch an diesem Montag zu keiner Einigung.