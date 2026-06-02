Mykola Sheremet kehrt zum FV Lörrach-Brombach zurück

Rückkehrer Mykola Sheremet (links) und FVLB-Sportchef Antonio Ratto | Foto: FVLB

Der FV Lörrach-Brombach kann eine weitere Verpflichtung für die kommende Saison vermelden. Mit Mykola Sheremet kehrt ein ehemaliger Nachwuchsspieler des Vereins ins Grütt zurück. Der 24 Jahre alte Ukrainer sei in der Jugend von Dynamo Kiew ausgebildet worden, teilte der Landesligist mit. "Der großgewachsene und kräftige Angreifer ist ein typischer Stoßstürmer, der mit seinem Ehrgeiz und seinen Qualitäten den Sprung in die erste Mannschaft schaffen möchte", heißt es weiter.

Beim FVLB lief Sheremet für die B- und A-Junioren in der Oberliga auf. Zu seinen Teamkollegen zählten seinerzeit unter anderem Johannes Binkert, Antonio D'Agostino und Julian Rümmele, die heute Stützen des Landesliga-Teams sind. Nachdem er zu Saisonbeginn 2020/21 seine ersten Schritte im Aktivbereich bei der FVLB-Reserve gemacht hätte, wechselte Sheremet im Oktober 2020 studienbedingt nach Heilbronn. Dort lief er für die Bezirksligisten FC Heilbronn und SG Bad Wimpfen sowie die Kreisligisten Croatia Heilbronn und zuletzt SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn auf. Nach Abschluss seines Studiums kehrt Sheremet nun zu Lörrach-Brombach zurück.