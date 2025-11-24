 2025-11-24T08:38:42.177Z

Ligabericht
– Foto: Matthias Conrad

„Mutzi“ Aslantas trifft 4 x beim 5:1-Erfolg des Osnabrücker SC

Die kompakte Kreisliga-Übersicht

Verlinkte Inhalte

KL Osnabrück St. B
SV Hellern
VfR Voxtrup II
TuS Glane
Holzhausen
Keine Chance lies der Osnabrücker SC - mit seinem 42-jährigen überragenden 4-fachen Torschützen Mustafa „Mutzi“ Aslantas“ - dem personell geschwächten SV Kosova und gewann am Ende auch in der Höhe verdient. Nach einer längeren Durststrecke meldet sich der BSV Holzhausen aufgrund seiner effektiven Spielweise mit seinem zweiten Sieg in Folge zurück, gegen den zuletzt glücklosen TUS Glane gelang ein umkämpfter 3:2-Erfolg. Der SV Hellern löste gegen einen personell angeschlagenen Ballsport Eversburg mit einer durchschnittlichen Leistung und sicherte die wichtigen drei Punkte um seine Chancen im Kampf um die Aufstiegsplätze zu wahren. Den zweiten Tabellenplatz hat der VFL Kloster Oesede nach einem 7:1-Kantersieg gegen den TV Wellingholzhausen eingenommen.
Alle weiteren am Sonntag angesetzten Spiele der Kreisliga fielen den widrigen Platzverhältnissen zum Opfer.

OSC - SV Kosova 5:1 (2:0)
Von Minute ersten Minute an volle Spielkontrolle ohne zu glänzen.
Von Beginn an haben wir das Zepter in die Hand genommen, obwohl wir speziell in der ersten Halbzeit noch sehr viele Ungenauigkeiten im Spiel nach vorne hatten.
Die Führung zur Pause war somit verdient und hat Sicherheit gegeben. Mit Wiederbeginn lief die Kugel besser und wir haben uns reihenweise gute Möglichkeiten erspielt. Mit der notwendigen Konsequenz hätte das Ergebnis deutlicher ausfallen können, eigentlich sogar müssen. Wichtig ist aber, dass wir die drei Punkte haben. Schönheitsfehler ist das Gegentor, wenn du über 90 Minuten nahezu nichts zulässt ist es einfach ärgerlich, dass man das Ding nicht zu 0 über die Bühne bringt,“ lautet das Statement von Coach Derek Cooper.
Traf gleich 4 x für den OSC gegen SV Kosova "Mutzi" Atlantas
Traf gleich 4 x für den OSC gegen SV Kosova "Mutzi" Atlantas – Foto: Fupa
"Wir mussten personell extrem geschwächt antreten und konnten das über die gesamte Spielzeit nicht wirklich kompensieren. Über 90 Minuten haben wir keinen guten Fußball gespielt, daher geht der Sieg von OSC absolut in Ordnung,“ lautet das Statement von Trainer Florim Osmanaj (SV Kosovoa).

Holzhausen - Glane 3:2 (2:1)

"Wir haben zwanzig Minuten gebraucht, um ins Spiel zukommen. Danach haben wir immer mehr Druck aufgebaut. Leider leiten wir das 0:1 dann selbst ein. Nach dem Ausgleich bekommen wir erneut ein ganz einfaches Gegentor. In der zweiten Halbzeit laufen wir dem Rückstand hinterher. Leider waren wir dabei zu selten zwingend genug. Am Ende war Holzhausen heute schlicht effektiver,“ sagte uns Trainer Frank Rethmann (TUS Glane)
"Meine Mannschaft zeigte von Beginn an eine konzentrierte und engagierte Leistung. Wir störten den Gegner im Aufbauspiel permanent und setzten früh Akzente nach vorne. Folgerichtig erzielten wir das 1:0. Nach einer klugen Ablage von Klarowitz vollendete König sicher.
Anschließend kam Glane besser ins Spiel, doch Frommeyer parierte stark im Eins gegen Eins und hielt die Führung mehrfach fest. Nach einigen weiteren Rettungsaktionen mussten wir jedoch den Ausgleich nach einer Ecke hinnehmen. Unsere Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Stavermann brachte uns erneut in Führung.
Nach der Halbzeit boten beide Teams ansehnlichen Fußball, ohne jedoch zunächst zu weiteren Toren zu kommen. Nach den Wechseln ,Schwarberg auf Kiwitt ,dauerte es nicht lange, bis Schwarberg wie schon in der Vorwoche zur Stelle war und das wichtige 3:1 erzielte. Der Elfmeter für Glane in der Nachspielzeit bedeutete lediglich Ergebniskosmetik.
Unterm Strich steht ein weiterer wichtiger und verdienter Sieg,der dritte Erfolg in Folge für meine Truppe,“ freute sich Trainer Michael Bradnd über die gute Leistung seines Teams.
SV Hellern - Ballsport Eversburg 3:2 (2:1)
"Das Spiel war genauso schlecht wie das Wetter; aber egal, wir haben drei Punkte und das ist das Einzige was zählt. Vorgabe war ein Sieg egal wie und das hat die Mannschaft auch so umgesetzt,“ meinte Coach Felix Zimmermann (SV Hellern).
Ich möchte den Jungs, die heute da waren und der Hilfe aus der zweiten Mannschaft einen Riesenrespekt aussprechen. In einem turbulenten Spiel haben wir bis zum Schluss die Chance etwas Zählbares mitzunehmen. Auch wenn wir uns in der Tabelle davon nichts kaufen Können, war es eine Leistung die die Moral oben hält, war Trainer Yannick Kaiser Stolz auf sein Team.
Aufrufe: 024.11.2025, 09:44 Uhr
Michael EggertAutor