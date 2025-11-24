„Mutzi“ Aslantas trifft 4 x beim 5:1-Erfolg des Osnabrücker SC

"Wir haben zwanzig Minuten gebraucht, um ins Spiel zukommen. Danach haben wir immer mehr Druck aufgebaut. Leider leiten wir das 0:1 dann selbst ein. Nach dem Ausgleich bekommen wir erneut ein ganz einfaches Gegentor. In der zweiten Halbzeit laufen wir dem Rückstand hinterher. Leider waren wir dabei zu selten zwingend genug. Am Ende war Holzhausen heute schlicht effektiver,“ sagte uns Trainer Frank Rethmann (TUS Glane)

"Meine Mannschaft zeigte von Beginn an eine konzentrierte und engagierte Leistung. Wir störten den Gegner im Aufbauspiel permanent und setzten früh Akzente nach vorne. Folgerichtig erzielten wir das 1:0. Nach einer klugen Ablage von Klarowitz vollendete König sicher.

Anschließend kam Glane besser ins Spiel, doch Frommeyer parierte stark im Eins gegen Eins und hielt die Führung mehrfach fest. Nach einigen weiteren Rettungsaktionen mussten wir jedoch den Ausgleich nach einer Ecke hinnehmen. Unsere Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Stavermann brachte uns erneut in Führung.

Nach der Halbzeit boten beide Teams ansehnlichen Fußball, ohne jedoch zunächst zu weiteren Toren zu kommen. Nach den Wechseln ,Schwarberg auf Kiwitt ,dauerte es nicht lange, bis Schwarberg wie schon in der Vorwoche zur Stelle war und das wichtige 3:1 erzielte. Der Elfmeter für Glane in der Nachspielzeit bedeutete lediglich Ergebniskosmetik.

Unterm Strich steht ein weiterer wichtiger und verdienter Sieg,der dritte Erfolg in Folge für meine Truppe,“ freute sich Trainer Michael Bradnd über die gute Leistung seines Teams.

SV Hellern - Ballsport Eversburg 3:2 (2:1)

"Das Spiel war genauso schlecht wie das Wetter; aber egal, wir haben drei Punkte und das ist das Einzige was zählt. Vorgabe war ein Sieg egal wie und das hat die Mannschaft auch so umgesetzt,“ meinte Coach Felix Zimmermann (SV Hellern).