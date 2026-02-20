Mutwillige Beschädigung am Sportgelände und Bezirksliga-Zugang

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Beim SV Dotternhausen sorgt eine mutwillige Sachbeschädigung am Rasenplatz in der Ortsmitte für Empörung. In den vergangenen Tagen wurde die ehrenamtlich errichtete Verkaufshütte am Sportgelände beschmutzt. Der Verein stellt klar, dass es sich nicht um einen „Jugendstreich“ handle und kündigt eine polizeiliche Anzeige an, sollte sich der Verursacher nicht binnen 48 Stunden melden.
Zugleich appellieren die Verantwortlichen an mögliche Treffpunkte rund um Sportplatz und Sporthalle zu meiden. Hinweise aus der Bevölkerung werden erbeten.
Beim FC Union Heilbronn aus der Bezirksliga Franken kehrt mit Jon Ahmeti ein bekanntes Gesicht an den „See“ zurück. Der 19-Jährige lief nach einem halbjährigen Gastspiel bei den Sportfreunden Lauffen wieder im Trikot der Adler auf und erweitert in der Bezirksliga Franken die Optionen auf den Flügelpositionen.
Bereits in seinem letzten U19-Jahr kam der schnelle Rechtsfuß bei den Aktiven zum Einsatz und sammelte in fünf Spielen drei Torbeteiligungen. In der laufenden Vorbereitung wusste Ahmeti ebenfalls zu überzeugen: Gegen den Verbandsligisten FC Zuzenhausen erzielte er das Führungstor, im Test gegen den Landesligisten Öhringen traf er per Schlenzer zum 2:2-Ausgleich. Künftig trägt er die Rückennummer 26.
