Mutwillige Beschädigung am Sportgelände und Bezirksliga-Zugang News aus den Vereinen: Was hat sich getan? von red · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Joachim Koschler

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

SV Dotternhausen Beim SV Dotternhausen sorgt eine mutwillige Sachbeschädigung am Rasenplatz in der Ortsmitte für Empörung. In den vergangenen Tagen wurde die ehrenamtlich errichtete Verkaufshütte am Sportgelände beschmutzt. Der Verein stellt klar, dass es sich nicht um einen „Jugendstreich“ handle und kündigt eine polizeiliche Anzeige an, sollte sich der Verursacher nicht binnen 48 Stunden melden. Zugleich appellieren die Verantwortlichen an mögliche Treffpunkte rund um Sportplatz und Sporthalle zu meiden. Hinweise aus der Bevölkerung werden erbeten.