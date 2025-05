Muttertags-Derby zwischen Haberskirchen und Malgersdorf

Beide Mannschaften kämpften gemeinsam gegen Blutkrebs – Foto: HA

Am vergangenen Sonntag herrschte perfektes Wetter für ein spannendes Fußballspiel – strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen. Der Muttertag wurde auf dem Platz mit einem besonderen Highlight ergänzt: Die Möglichkeit für Zuschauer, sich im Rahmen einer Aktion der DKMS typisieren zu lassen. Initiiert wurde diese tolle Aktion von Tanja Reiter, die sich für den Kampf gegen Blutkrebs engagiert. Insgesamt konnten etwa 30 Typisierungen durchgeführt werden – eine großartige Unterstützung und ein wichtiger Beitrag, um Leben zu retten. Als kleines Dankeschön erhielten alle weiblichen Zuschauer ein Muttertagsgeschenk in Form eines kleinen Sekts, was den Tag zusätzlich verschönerte.

Auf dem Spielfeld zeigten die beiden Mannschaften eine spannende Begegnung. Die erste Mannschaft spielte gut, hatte in der ersten Halbzeit die besseren Chancen, konnte diese jedoch nicht nutzen. Felix Berngehrer lief zweimal alleine auf den Torhüter Lukas Obermüller zu, doch der Keeper behielt jeweils die Oberhand. So ging es mit einem leistungsgerechten 0:0 in die Halbzeitpause. In der zweiten Hälfte blieb das Spiel ausgeglichen, doch in der 75. Minute erzielte Malgersdorf die Führung: Nach einem Diagonalball traf die Mannschaft aus halblinker Position zum 0:1. Trotz Rückstand gab Haberskirchen nicht auf und wurde in der 87. Minute mit dem Ausgleich durch Moritz Wimmer belohnt. Beide Teams hatten anschließend noch je eine Chance auf den Sieg, doch es blieb beim 1:1-Unentschieden – ein Ergebnis, das die Leistung beider Mannschaften widerspiegelt.