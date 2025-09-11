Mutprobe unter Flutlicht

Ein Abendspiel an der Grünwalder Straße, Flutlicht, laute Kurve, geschichtsträchtiger Gegner – der Rahmen für den fünften Spieltag der 3. Liga könnte eindrucksvoller kaum sein. Wenn der TSV Havelse am Sonntag bei 1860 München antritt, trifft der Aufsteiger nicht nur auf einen Traditionsverein mit Aufstiegsambitionen, sondern auch auf eine Mannschaft, die aktuell in bestechender Form ist – und weiß, wie man in hitziger Atmosphäre Spiele spät entscheidet.

Die Rollenverteilung vor dem Anpfiff ist klar. Während die „Löwen“ mit acht Punkten aus vier Spielen und einer makellosen Bilanz im Verbandspokal als Dritter in die Partie gehen, wartet Havelse weiter auf den ersten Sieg in der Liga. Und dennoch: Die bisher gezeigten Auftritte der Ferchichi-Elf – insbesondere das 1:1 gegen Rot-Weiss Essen und die späte Punkteteilung in Aue – haben gezeigt, dass sich der TSV nicht verstecken muss. Es fehlt bislang oft nur die letzte Konsequenz, die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor.

Dass mit Spielern wie Kevin Volland, Florian Niederlechner und Max Christiansen bundesligaerfahrene Namen im Kader der Münchner stehen, unterstreicht die Ambition der Gastgeber. Trainer Patrick Glöckner formt daraus eine Mannschaft, die nicht nur spielstark, sondern auch physisch präsent ist – und in der Lage, Spiele auch in der Schlussphase noch zu drehen. Bereits zweimal entschieden die Sechzger Partien in den letzten Minuten für sich.

Doch genau diese Konstellation kann für Havelse auch zur Chance werden. TSV-Stürmer Lorenzo Paldino zeigte sich im Vorfeld angriffslustig: Man wolle sich nicht verstecken, sondern mutig auftreten – mit dem Ziel, die ersten drei Punkte der Saison zu holen. Dass Havelse in dieser Liga bestehen kann, steht nach vier ordentlichen Auftritten außer Frage. Dass es gegen Teams wie 1860 München eines perfekten Abends bedarf, allerdings ebenso.