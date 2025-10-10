Mutmaßliche MSV-Fans verwüsten Umfeld der KFC-Geschäftsstelle

Die Leitstelle der Polizei Krefeld bestätigte am Abend auf Anfrage unserer Redaktion die Vorfälle. Vor Ort seien von Einsatzkräften minderjährige Tatverdächtige angetroffen worden, deren Personalien festgestellt wurden. Daraufhin seien sie in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben worden. Zudem ermittele der Staatsschutz. Die Hakenkreuze seien darüber hinaus in der Zwischenzeit schon wieder übermalt worden.

Bei den Minderjährigen handelt es sich offenbar um Fans des MSV Duisburg. So ist auf den unserer Redaktion vorliegenden Fotos ein männlicher Jugendlicher abgebildet, der ein Trikot des Drittligisten trägt.

Der KFC Uerdingen war am Abend für eine Stellungnahme zu den Vorfällen unterdessen nicht zu erreichen. Unklar ist daher auch, welche weiteren Schritte – auch juristischer Natur – der Verein nun unternehmen wird.