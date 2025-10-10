Mutmaßliche MSV-Fans verwüsten Umfeld der KFC-Geschäftsstelle

Im Vorfeld des in der kommenden Woche stattfindenden Pokalspiels zwischen dem KFC Uerdingen und dem MSV Duisburg sind mutmaßliche Anhänger des Drittligisten am Donnerstag deutlich über das Ziel hinausgeschossen.
Im Umfeld der Grotenburg und der KFC-Geschäftsstelle hinterließen sie im Laufe des Tages zahlreiche Schmierereien und Graffiti – darunter Hakenkreuze und den Zahlencode „1161“. Dieser Code steht für die Buchstaben „AAFA“ - womit in rechtsextremen Kreisen die Parole „Anti Antifa“ abgekürzt wird. Auf Fotos, die unserer Redaktion vorliegen, sind zudem gesprayte Schriftzüge „1902 MSV Scheiß KFC“ zu sehen, die auf eine Mauer im Umfeld der KFC-Geschäftsstelle gesprüht wurden.
Die Leitstelle der Polizei Krefeld bestätigte am Abend auf Anfrage unserer Redaktion die Vorfälle. Vor Ort seien von Einsatzkräften minderjährige Tatverdächtige angetroffen worden, deren Personalien festgestellt wurden. Daraufhin seien sie in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben worden. Zudem ermittele der Staatsschutz. Die Hakenkreuze seien darüber hinaus in der Zwischenzeit schon wieder übermalt worden.
Bei den Minderjährigen handelt es sich offenbar um Fans des MSV Duisburg. So ist auf den unserer Redaktion vorliegenden Fotos ein männlicher Jugendlicher abgebildet, der ein Trikot des Drittligisten trägt.
Der KFC Uerdingen war am Abend für eine Stellungnahme zu den Vorfällen unterdessen nicht zu erreichen. Unklar ist daher auch, welche weiteren Schritte – auch juristischer Natur – der Verein nun unternehmen wird.