Odenkirchen hat ein achtbares Remis geholt. – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

Mutmacher für Odenkirchen, Derbysieg für Neuwerk Die SpVg Odenkirchenerkämpft sich ein 1:1 in Brüggen. Die Sportfreunde Neuwerk sind nach dem 2:1 beim 1. FC weiter ein Spitzenteam. Auch Wickrath landet einen Befreiungsschlag. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 3 FC Mgladbach TSV Meerbus. II SF Neuwerk Brüggen + 2 weitere

Die SpVg Odenkirchen hat auf dem Weg zum Klassenerhalt in der Bezirksliga am Sonntag zumindest einen Teilerfolg gelandet. Beim Aufstiegsaspiranten TuRa Brüggen erkämpften sich die Mönchengladbacher ein 1:1-Remis, das sich am Ende sicher eher wie ein Sieg anfühlte. Denn von Anfang an war der Gastgeber und Favorit aus dem Kreis Viersen überlegen, traf bei einer Chance in der elften Minute nur den Pfosten. Zur Mitte der ersten Halbzeit kamen dann auch die Odenkirchener besser ins Spiel und kamen zu Möglichkeiten durch Tobias Kamper. Auch Simon Leuchtenberg war in seiner Pflichtspiel-Premiere für den neuen Verein durchaus auffällig. Bis zur Halbzeit kam Brüggen zu weiteren Chancen, die es aber nicht nutzte.

So., 09.02.2025, 15:30 Uhr TuRa Brüggen Brüggen SpVg Odenkirchen Odenkirchen 1 1 Nicht lang nach dem Wiederanpfiff nutzte TuRas Nils Bonsels eine Großchance gegen Odenkirchens toll aufgelegten Schlussmann Paul Breitewischer nicht (53.). Kurz darauf dann aber die verdiente Führung für Brüggen: Kacper Ciupa staubte nach einer abgewehrten Flanke zum 1:0 ab (56). Odenkirchen-Trainer Simon Sommer reagierte mit einem eher defensiv ausgerichteten Dreifachwechsel, so kamen unter anderem die Verteidiger Jonas Langen und Anton Höpfner rein, die offensiven Leuchtenberg und Max Kuznik gingen raus.

Doch die neue Sicherheit half Odenkirchen: Tobias Kamper setzte sich kurz darauf nach Pass von Robin Wolf auf der rechten Seite durch und netzte zum Ausgleich ein (65.), sein siebtes Saisontor. Auch Brüggen wechselte in der Folge drei Mal, intensivierte seine Bemühungen und drückte wieder auf den Führungstreffer. Doch Odenkirchens Breitewischer hielt wieder mehrfach stark. Fünf Minuten vor Schluss erhielt Tobias Krämer die Gelb-Rote Karte nach einem Foul am Sechzehner, die Schlussphase musste Odenkirchen also in Unterzahl bestreiten. Es bekam gar durch Höpfner selbst noch die Chance zur Führung, doch Brüggen Schlussmann konnte parieren. So blieb es beim 1:1, das Odenkirchen im Abstiegskampf als Tabellensechzehnten kaum weiterhilft, aber zumindest Mut für die kommenden Aufgaben machen sollte. Neuerk feiert Derbysieg

Derweil zeigten sich die Sportfreunde Neuwerk weiter als Spitzenteam und behielten im Gladbacher Stadtderby beim 1. FC Mönchengladbach mit 2:1 die Oberhand. Das Toreschießen ging in einer eher zähen Begegnung dabei erst nach gut einer Stunde los, dafür direkt mit einem Doppelschlag der Neuwerker: Serkan Pacali (61.) und Marwan El Khoulati Haround (65.) besorgten das 2:0. Louis Lisiecki erzielte in der Folge nur noch den Anschlusstreffer für den 1. FC, der auch vorher durchaus hätte treffen können. Dessen Trainer Evgenij Tajlakov war hinterher enttäuscht: „Normalerweise hätte das ein Unentschieden sein müssen.“ Und Neuwerk-Trainer Erdogan Karaca gab zu: „Ein gut organisierter 1. FC war heute schwer zu knacken. Er hat die Räume gut zugestellt und wir mussten uns durchkämpfen.“ Der Neuwerker Druck habe den 1. FC in der zweiten Hälfte zu Fehlern gezwungen, daraus hätten die Tore resultiert. „Wir hätten noch mehr leisten können, aber ich bin über die Punkte froh“, so Karaca, dessen Team den Hinrunden-Auftakt verlor. Wickrath holt wichtige Punkte